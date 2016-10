Luxusuhren ticken bei n-tv

Das auf den An- und Verkauf von Luxusuhren spezialisierte Unternehmen CHRONEXT setzt neben der klassischen TV-Kampagne auf eine individuelle Sonderintegration von IP Deutschland. Der eigens für CHRONEXT kreierte Newscountdown startet in den letzten Sekunden vor den n-tv Nachrichten mit den Highlights des TV-Spots von CHRONEXT. Dieser leitet über in einen vertikalen Cut In, in dem eine im Online-Shop typischerweise erhältliche Luxusuhr zu sehen ist. Voll automatisiert werden auf der Uhr die letzten fünf Sekunden bis zum Beginn der Nachrichten im Countdown heruntergezählt - immer passend zur aktuellen Uhrzeit.



Produziert wurde die Sonderintegration innerhalb der Mediengruppe RTL Deutschland von der Abteilung n-tv Sales & Content Business Management.



"n-tv spricht genau die Zielgruppe an, die wir erreichen möchten, um unsere Plattform noch bekannter machen. Besonders attraktiv für uns ist bei dem Special-Ad die Nähe zu den Nachrichten, die uns ein zusätzliches Plus an Aufmerksamkeit und Seriosität gibt. Genau das Richtige auf dem Weg zu unserem Ziel, eine führende Position im globalen und digitalen Markt von Luxusuhren einzunehmen," sagt Philipp Man, CEO und Gründer von CHRONEXT.



"Wir freuen uns, mit CHRONEXT ein Startup-Unternehmen aus dem Segment E-Commerce und Luxus von einer kreativen Sonderintegration bei n-tv begeistert zu haben. Mit dem individuellen Newscountdown ist uns eine inhaltlich perfekt passende, attraktive Integration gelungen, die der TV-Kampagne einen schönen Feinschliff und eine Extra-Portion Aufmerksamkeit verpassen wird," freut sich Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland.



Zu sehen ist der individuelle Newscountdown von CHRONEXT ab dem 1. November vor den n-tv Nachrichten und läuft parallel zur TV-Kampagne des E-Commerce Unternehmens, die bereits am 17. Oktober gestartet ist.



Über IP Deutschland



Als Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland ist IP Deutschland eine der führenden Vermarktungsgesellschaften in Europa. Zum Portfolio gehören die TV-Sender RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv und RTL NITRO sowie deren Online-, Mobile- und Smart-TV-Angebote. Zudem vermarktet IP Deutschland externe Angebote mit Videoschwerpunkt im Online- Mobile- und Smart-TV-Segment. Unter dem Leitbegriff "FOURSCREEN" bietet IP Deutschland Werbekunden Medialösungen und Reichweite auf allen Screens – TV, PC, Tablet und Smartphone. www.ip.de

Chronext AG

Die CHRONEXT AG wurde 2013 von den beiden Geschäftsführern Philipp Man und Ludwig Wurlitzer gegründet. Das E-Commerce Unternehmen ist auf den An- und Verkauf von Luxusuhren sowie den dazugehörigen Service spezialisiert. Mit Niederlassungen in London, Köln und Zug (Schweiz) ist das Unternehmen international aufgestellt und gewährleistet einen schnellen und sicheren Service. CHRONEXT vereinfacht die komplexen Strukturen des Uhrenmarktes und ermöglicht ein einzigartiges Kauferlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chronext.com

