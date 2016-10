CHRONEXT ruft neues Video-Format "Watchtalk" ins Leben

Das auf den An- und Verkauf von Luxusuhren spezialisierte Unternehmen CHRONEXT startet ab sofort das neue Video-Format „Watchtalk“. CEO und Gründer Philipp Man unterhält sich mit prominenten Gästen über Uhren und vieles mehr. Der bekannteste Pokerspieler Deutschlands Jan Heitmann ist beim ersten Watchtalk zu Besuch und verrät, welche Rolle Luxusuhren beim Pokern spielen und was diese über den Spieler aussagen.



Jan Heitmann ist 39 Jahre alt und trägt bislang keine Uhr am Handgelenk. Zu seinem 40. Geburtstag möchte er das jedoch ändern und sich ein passendes Modell zulegen. „Jetzt könnte man sich mal etwas gönnen und eine Uhr ist ein schönes Schmuckstück, das den Charakter eines Menschen wiederspiegelt und gerade auch bei uns am Pokertisch viel über einen Menschen aussagt“, verrät Heitmann. „Wenn Leute an den Pokertisch kommen, versucht man diese einzuordnen. Dabei spielen Uhren eine relativ große Rolle.“



Um Jan Heitmann die Uhrenwelt noch etwas näher zu bringen, zeigt Philipp Man ihm in der CHRONEXT VIP Lounge ausgewählte Modelle von der klassischen Rolex Submariner 116610LV bis zur Moon Invader 40 Heavy Metal Auto, bei der laut Hersteller Teile der Apollo 11 verbaut sind. Von den vorgestellten Uhren gefällt Jan Heitmann die in Deutschland gebaute Nomos Tangomat Ruthenium, die für knapp 2.000 Euro bei CHRONEXT erhältlich ist, am besten. „Ich bin eher der schlichtere Typ und präferiere klassische Modelle“, sagt Heitmann. „Das Gespräch mit Philipp Man hat mir viel Spaß gemacht und ich konnte einiges über Uhren lernen.“



Mit dem neuen Format bietet CHRONEXT seinen Kunden und allen Uhreninteressierten die Möglichkeit hinter die Kulissen des Unternehmens zu schauen, exklusive Einblicke in das Leben interessanter Persönlichkeiten zu bekommen sowie mehr über ausgewählte Uhrenmodelle zu erfahren. Auf dem YouTube-Channel von CHRONEXT ist das Gespräch mit Jan Heitmann ab sofort zu sehen.



„Es bereitet mir Freude mit den unterschiedlichsten Menschen über schöne Uhren sprechen zu können“, sagt Philipp Man. „Das Gespräch mit Jan Heitmann war sehr interessant und ich bin schon neugierig, wer als nächstes zu Gast sein wird.“

Über die Chronext AG

Die CHRONEXT AG (www.chronext.com) wurde 2013 von den beiden Geschäftsführern Philipp Man und Ludwig Wurlitzer gegründet. Das als reines E-Commerce Unternehmen für den An- und Verkauf von Luxusuhren gestartete Startup, hat einen ersten Store in London eröffnet, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und verfügt über eine 150 qm Uhrenwerkstatt für die Qualitäts- und Echtheitsprüfung. Mit Niederlassungen in London, Köln und Zug (Schweiz) ist das Unternehmen international aufgestellt und gewährleistet einen schnellen und sicheren Service. CHRONEXT vereinfacht die komplexen Strukturen des Uhrenmarktes und ermöglicht ein einzigartiges Kauferlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chronext.com





