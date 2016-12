Zwei Spiele Sperre für Alexander Bittroff

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Alexander Bittroff nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt.



Der Chemnitzer FC hat dabei, durch Einspruch, das Strafmaß von ursprünglich drei Spielen Sperre auf zwei Spiele reduzieren können und stimmt diesem Urteil nun zu.



Alexander Bittroff ist somit zum Rückrundenauftakt bei der SG Sonnenhof Großaspach am Samstag, den 28.01.17, wieder spielberechtigt.



Der Spieler war in der 17. Minute des Drittligaspiels beim SC Preußen Münster am 02.12.16 von Schiedsrichter Patrick Schult des Feldes verwiesen worden.

