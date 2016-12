Das Testspiel gegen den FC Schalke 04 steigt um 14:00 Uhr

Am Samstag, den 14.01.17, trifft in der community4you Arena Himmelblau auf Königsblau. Der traditionsreiche Bundesligist FC Schalke 04 absolviert seine letzte Generalprobe vor dem Rückrundenstart in der Bundesliga gegen den Chemnitzer FC. Die Anstoßzeit für diese Partie wurde nun auf 14:00 Uhr festgelegt.



Derzeit läuft der Kartenvorverkauf für dieses Testspiel-Highlight. Erhältlich sind die Tickets im CFC-Fanshop, in allen Vorverkaufsstellen sowie im Ticketwebshop.



„Herzlich Willkommen, Schalke" – Werde Einlaufkind zum Testspiel-Highlight



Der Chemnitzer FC ermöglicht Kindern zwischen 6 und 12 Jahre die einmalige Chance, mit ihren Stars zum Testspiel-Highlight gegen den FC Schalke 04 einzulaufen. Die Himmelblauen rufen daher zur Malaktion „Herzlich Willkommen, Schalke" auf!



Und so geht’s: Malt ein Bild, um die Schalker Profimannschaft zu begrüßen und sendet es in die Geschäftsstelle des Chemnitzer FC. Alle eingesendeten Bilder werden dann am Spieltag im Gästebereich des FC Schalke 04 aufgehängt. Unter allen eingesendeten Bildern lost der Chemnitzer FC dann 22 Kinder aus, die die Spieler aufs Feld führen dürfen.



Die Bilder können unter Angabe von Name, Alter, einer Adresse, einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer an folgende Adresse geschickt oder persönlich abgegeben werden:



Chemnitzer Fußballclub e.V.

z. Hd. Nicole Oeser

Reichenhainer Straße 154

09125 Chemnitz



Weiterer Test in der Winterpause: Gegner ist FC Carl Zeiss Jena



Vor dem Rückrundenstart in der 3. Liga testet der Chemnitzer FC gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Die Partie wird am Samstag, den 21.01.17, um 14:00 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld (Roland-Ducke-Weg 1, 07745 Jena) in Jena ausgetragen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren