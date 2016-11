Tarifmerkmale in der Kfz-Versicherung: Preisaufschläge von bis zu 232 Prozent

- Preisaufschläge für ältere Versicherungsnehmer, höhere Fahrleistung und größeren Fahrerkreis

- Höchste Rabatte für Verzicht auf Kaskoschutz, geringere Fahrleistung und Werkstattbindung

- Identisches Tarifmerkmal: ein Versicherer gibt Rabatt, ein anderer verlangt Aufschlag



Einzelne Tarifmerkmale in der Kfz-Versicherung vergünstigen den Beitrag um bis zu 65 Prozent, andere verteuern ihn dagegen um bis zu 232 Prozent. Preisaufschläge werden vor allem für ältere Versicherungsnehmer (bis zu +232 Prozent), eine höhere Fahrleistung (bis zu +112 Prozent) und einen erweiterten Fahrerkreis (bis zu +71 Prozent) fällig.



Die höchsten Rabatte bekommen Kfz-Halter für den Verzicht auf Kaskoschutz (bis zu -65 Prozent), eine geringere jährliche Fahrleistung (bis zu -24 Prozent) und Werkstattbindung (bis zu -21 Prozent). Das identische Tarifmerkmal kann sich bei verschiedenen Versicherern unterschiedlich auswirken: Die eine Assekuranz gibt für die Versicherung eines Neuwagens 17 Prozent Rabatt, die andere verlangt einen Aufschlag von zwölf Prozent.*



Älterer Versicherungsnehmer: Kfz-Beitrag steigt um bis zu 232 Prozent



Über 50 Merkmale beeinflussen den Preis einer Kfz-Versicherung – für einige gibt es Rabatte, für andere werden Aufschläge fällig. Die höchsten Aufschläge verlangen Assekuranzen für ältere Versicherungsnehmer. 85-jährige Kfz-Halter zahlen bis zu 232 Prozent mehr Kfz-Versicherungsbeitrag als 45-Jährige. Im Schnitt wird rund der doppelte Beitrag fällig. Bis zu 112 Prozent teurer wird es außerdem bei höherer jährlicher Fahrleistung (35.000 statt 12.000 Kilometer p. a.). Benutzen der Partner und das Kind den Wagen mit, steigt der Beitrag im Schnitt um ein Drittel – in der Spitze um 71 Prozent.



Auswirkungen hat auch die Regionalklasse: Zieht der Versicherungsnehmer z. B. von Bamberg ins Ostallgäu, verteuert sich der Beitrag für seine Teilkaskoversicherung um bis zu 114 Prozent.



Kfz-Versicherungsbeitrag ohne Kaskoschutz bis 65 Prozent günstiger



Den höchsten Rabatt erhalten Kfz-Kunden für den Verzicht auf Kaskoschutz: Eine reine Haftpflichtversicherung kostet im Schnitt 56 Prozent weniger als Vollkaskoschutz, in der Spitze bis zu 65 Prozent. Ist der Versicherungsnehmer mit seinem Pkw nur 6.000 statt 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs, gewähren Kfz-Versicherer durchschnittlich einen Preisnachlass von 13 Prozent, in der Spitze bis zu 24 Prozent. Der Verzicht auf freie Werkstattwahl bei einem Schaden reduziert den Kfz-Beitrag im Schnitt um acht, maximal um 21 Prozent.



Hohe Rabatte auf einzelne Merkmale bedeuten aber nicht zwingend auch einen günstigen Beitrag. In der aktuellen Betrachtung war nur in zwei Fällen der Versicherer mit dem höchsten Rabatt auch der mit



dem günstigsten Tarif. Verbraucher sollten daher beim Abschluss der Kfz-Versicherung in erster Linie auf den Endpreis achten, nicht auf einzelne Rabatte. Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, müssen die Angaben zu Tarifmerkmalen natürlich wahrheitsgemäß erfolgen.



Die verschiedenen Tarifmerkmale wirken sich jedoch nicht bei allen Versicherern gleich aus. Versichert der Halter einen Neu- statt einen Gebrauchtwagen, erhält er bei einem Anbieter 17 Prozent Rabatt, ein anderer verlangt dagegen zwölf Prozent Aufschlag.



*Weitere Ergebnisse und Infos zur Methodik verfügbar unter http://www.check24.de/files/p/2016/9/5/6/10180-2016-11-04_check24_praesentation_rabatte-kfz-versicherung.pdf

