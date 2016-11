Deutsche Urlauber fliegen am günstigsten ab Berlin - Palma beliebtestes Ziel

Hauptstädter fliegen besonders günstig ins Ausland. Für sieben der 20 meistgesuchten Destinationen im CHECK24-Flugvergleich ist Berlin der günstigste Abflugort. Je dreimal bieten Frankfurt am Main und München das beste Preisniveau. Die beliebtesten Destinationen in den vergangenen zwölf Monaten sind Palma de Mallorca, Istanbul und Bangkok.



Erfreulich für Kulturliebhaber: Besonders erschwinglich ist Fliegen in europäische Hauptstädte. Der günstigste Hin- und Rückflug nach London kostet im Schnitt der 20 größten deutschen Abflughäfen nur 149 Euro. Auch Flüge nach Rom, Wien, Paris und Barcelona sind vergleichsweise günstig.



Je nach Flugziel sind die preislichen Unterschiede zwischen einzelnen Flughäfen enorm. Rund 700 Euro oder fast 600 Prozent mehr zahlen Urlauber z. B. für Flüge nach Paris, wenn sie ab Karlsruhe statt ab München fliegen. Im Schnitt aller Destinationen kosten Flüge vom teuersten Flughafen rund dreimal so viel wie vom günstigsten.*



Flüge in die Türkei ab Berlin besonders günstig



Sieben der 20 beliebtesten Flugziele der CHECK24-Kunden außerhalb Deutschlands sind am günstigsten von Berlin aus erreichbar. Dazu gehören neben den drei türkischen Städten Istanbul, Antalya und Izmir auch London, Rom und Wien sowie Thessaloniki. Häufig erhalten Reisende die durchschnittlich günstigsten Flugtickets bei Abflug von einem großen internationalen Flughafen: Frankfurt am Main und München boten für jeweils drei Ziele den durchschnittlich besten Preis.



Je nach Destination punkten aber auch kleinere Flughäfen mit preiswerten Angeboten. Vom Allgäu-Airport in Memmingen sind Barcelona und das portugiesische Faro besonders günstig erreichbar. Nach Alicante fliegen deutsche Urlauber preiswert ab Düsseldorf-Weeze.



Für Langstreckenflüge in die USA gibt es das beste Preisniveau ab Köln-Bonn (Miami), Stuttgart (New York) oder Düsseldorf (Los Angeles).



London, Rom, Wien, Paris und Barcelona: im Schnitt unter 200 Euro für Hin- und Rückflug



Für einen preiswerten Flugtrip eignen sich vor allem europäische Hauptstädte. Die günstigsten Tickets gab es im Schnitt der 20 größten deutschen Flughäfen für Flüge nach London (149 Euro). Kaum teurer fliegen Urlauber nach Rom und Wien (je 158 Euro) sowie Paris (161 Euro) und Barcelona (171 Euro). Für unter 200 Euro hin und zurück kommen Reisende außerdem an das beliebteste Flugziel der CHECK24-Kunden, Palma de Mallorca.



Bis zu 600 Prozent Preisunterschied zwischen verschiedenen Abflughäfen zu identischem Flugziel



Je nach Flugziel und Abflughafen unterschieden sich die günstigsten verfügbaren Angebote deutlich. Am größten ist der Unterschied bei Flügen nach Paris: Ab München kosten sie im Schnitt 117 Euro, ab Karlsruhe 818 Euro – ein Unterschied von 701 Euro oder 599 Prozent.



Für alle betrachteten Flugziele liegt die maximale Preisdifferenz zwischen den 20 größten deutschen Flughäfen bei durchschnittlich 413 Euro oder 216 Prozent. Am geringsten sind die prozentualen Unterschiede bei den betrachteten Langstreckendestinationen.



*Betrachtet wurde jeweils der günstigste verfügbare Preis für Hin- und Rückflug aller Suchanfragen im CHECK24-Flugvergleich der vergangenen zwölf Monate. Weitere Informationen zur Methodik sowie Grafiken und Tabellen unter https://www.check24.de/files/p/2016/3/2/2/10217-2016-11-11_check24_ppt_flugziele.pdf

