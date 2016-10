CEWE gibt Tipps, um das Babyglück wirkungsvoll in Szene zu setzen

.



Der liebste Strampler, das erste Lächeln oder die große Willkommensfeier – kaum ist der Neuankömmling auf der Welt, möchten die frischgebackenen Eltern ihre Freude kundtun und die schönsten Momente genau in Erinnerung behalten. CEWE gibt Tipps, wie die bewegendsten Augenblicke im Leben des Sprösslings mit individuellen Fotoprodukten kreativ inszeniert werden können. Von der Tischdeko bei der Babyparty bis zur liebevoll gestalteten Geburtskarte für Freunde und Verwandte – mit CEWE CARDS kommen die Kleinen groß heraus.



Den Namen des Babys liebevoll in Szene setzen



Der Name des Kindes ist für werdende Eltern besonders wichtig und es wird genau überlegt, welcher am Besten zum Kind passt. Häufig werden Namensbücher durchgeschaut, Verwandte interviewt und das Internet befragt, um einen geeigneten Vornamen zu finden. Nicht selten hilft auch ein Blick auf die aktuellen Trendnamen. Wer auf der Suche nach weiteren Inspirationsquellen ist, kann auch auf Namenslisten aus anderen Ländern oder im eigenen Familienstammbaum fündig werden, denn „alte“ Namen zählen zu den beliebten Klassikern. Ist der Name festgelegt und das erste Foto aufgenommen, heißt es für die stolzen Eltern den Familienzuwachs der Verwandtschaft vorstellen. Besonders kreativ gelingt das mit einer persönlich gestalteten Karte aus dem Sortiment CEWE CARDS.



Kreativ-Tipp von CEWE: Die Geburtskarte erhält mit einer selbstgestalteten Namenskette eine besondere Verzierung. Hierzu werden bunte mit Buchstaben bedruckte Perlen auf einen dünnen Draht gezogen und um die Karte gewickelt. So wird der Name des Babys nicht nur besonders in Szene gesetzt, sondern ist auch auf den ersten Blick sichtbar. Einladungen zu einer Babyparty können auf diese Art ebenfalls ganz persönlich gestaltet werden. Die Karten lassen sich mit zusätzlichen Texten, Rahmen und Cliparts zum Baby-Motto verzieren. Gold, Silber und Effektlack sorgen für sicht- und fühlbare Hervorhebungen und die glanzvolle Inszenierung des Babynamens.



Ein herzliches Willkommen zum Kennenlernen



Ob zur Babyparty oder zum Kaffeeklatsch – kurz nach der Geburt kündigt sich auch der erste Besuch an. Der neue Erdenbürger wird bestaunt und ausgiebig willkommen geheißen. Eine liebevolle Tischdekoration ist ein schöner Hingucker und drückt gleichzeitig die Wertschätzung für Babys Besucher aus. Persönliche Tischkarten mit dem Namen des Nachwuchses sind eine Zierde für die gedeckte Tafel. Karten aus dem Sortiment der CEWE CARDS lassen sie sich ganz nach Geschmack der Familie und bequem von zu Hause aus gestalten und bestellen. Auf www.cewe.de kann aus vielen verschiedenen Formaten die gewünschte Größe ausgewählt und das Lieblingsfoto darauf platziert werden. Ein individueller Schriftzug, wie der Name des Babys und das Geburtsdatum, runden die Karte ab und machen sie zum beliebten Mitgebsel für die Gratulanten.



Kreativ-Tipp von CEWE: Gut zum Anlass passend sind zarte Pastelltöne. Als effektvolles Deko-Element werden beispielsweise schlichte weiße Servietten mit Zuckerperlen-Ketten umwickelt. So geht´s: Das Lieblingsfoto des Kindes als Fotosticker gestalten und auf einen farblich abgestimmten Tonpapier-Anhänger kleben. Mit einem schönen Band an der süßen Kette befestigen und schon ist mit wenigen Handgriffen eine beeindruckende Dekoration umgesetzt.



Erinnerungswürdig – Foto-Motive, die sich sehen lassen können



Mit einem Baby wächst auch die Freude am Foto. Für fotobegeisterte Eltern ist ein individuelles CEWE FOTOBUCH gut geeignet, um die unterschiedlichen Entwicklungsstufen des Kindes zu dokumentieren. Alle Erlebnisse können als Bildersammlung kreativ aufbereitet und als Erinnerungsschatz verewigt werden. Auch die Kinder selbst und die Geschwister können sich die ersten Bilder, Daten wie Gewicht und Größe und die unterhaltsamen Kommentare der Eltern immer wieder anschauen und in Erinnerungen schwelgen. Ein Highlight ist die Integration von persönlichen Videos, z.B. vom ersten Lächeln oder dem schönsten Bade-Erlebnis. Sie verleihen dem persönlichen Baby-Tagebuch das gewisse Extra. Die Bewegtbilder werden einfach auf den gewünschten Seiten in der Gestaltungssoftware platziert und als Einzelfoto oder Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern zusammen mit einem QR-Code dargestellt. Mit einem Smartphone oder Tablet kann jeder das Video im Handumdrehen aufrufen und abspielen. Wer vom kleinen Wonneproppen einfach nicht genug bekommen kann, schafft sich bleibende Hingucker im eigenen Zuhause. Mit einem CEWE KALENDER können die schönsten Kinderfotos das ganze Jahr über eindrucksvoll präsentiert werden. Ob als Wand-, Tisch- oder Geburtstagskalender, mit den vielen verschiedenen Format- und Gestaltungsmöglichkeiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nicht nur als wechselnde Kalenderblätter kommen die beliebtesten Fotos gut zur Geltung – als CEWE WANDBILDER auf Leinwand, Alu-Dibond oder als hochwertiger Gallery Print wird das Lieblingsmotiv zum originellen Blickfang.



CEWE FOTOBUCH ab 7,95 Euro (UVP)

CEWE Fotosticker ab 1,99 Euro (UVP) für 4 bis 16 Stück

CEWE CARDS als Karten Quadratisch, 10er Set ab 12,99 Euro (UVP)

CEWE KALENDER als Wandkalender A4 ab 14,99 Euro (UVP)

CEWE WANDBILDER als Foto auf Hartschaumplatte ab 14,99 Euro (UVP)



