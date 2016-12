CEWE KALENDER bieten vielfältige Formate und Gestaltungsmöglichkeiten

.





Zu Weihnachten bleiben keine Wünsche offen, denn ganz auf den Geschmack des Beschenkten abgestimmt, bietet CEWE eine große Auswahl persönlich gestaltbarer Kalender. Ob Taschen-, Tisch-, Termin- oder Wandkalender – die schönsten Momente des Jahres kommen in einem Fotokalender groß heraus. Emotionale Feiern, traumhafte Urlaubserlebnisse und einmalige Eindrücke – jeder Monat erzählt eine neue Geschichte. Persönliche Texte oder Zitate lassen sich nach Belieben hinzufügen und machen den Kalender zum Lieblingsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum.



Mit Liebe gestaltet und brillanten Farben gedruckt



In einem CEWE KALENDER steckt Seite für Seite viel Liebe. Bereits bei der Bildauswahl überlegt sich der Schenkende genau, welche Motive den Beschenkten besonders erfreuen. Gemeinsame Momente, Fotos der Kinder, Freunde oder Haustiere ­– auf zwölf Blättern und einem Titelblatt werden die Lieblingsmotive in Szene gesetzt. Mit der kostenlosen Software sind verschiedene Kalendarien und Designs wählbar und damit jedes Blatt individuell gestaltbar. Mit besonderer Sorgfalt erfolgt die Fertigung dieses einzigartigen Präsentes: CEWE KALENDER werden hochwertig auf matter oder hochglänzender Oberfläche oder auf brillantem Fotopapier gedruckt.



Zum Umblättern schön



Wer einen individuell gestalteten Kalender nutzt, kennt das Gefühl: Naht der nächste Monat, heißt es Umblättern. Die Trennung vom Lieblingsmotiv wird durch ein neues liebevoll gestaltetes Kalenderblatt versüßt. Ob ein einzelnes Foto oder das Arrangement mehrerer Motive ­– die Zeit vergeht, die Erinnerungen in einem CEWE KALENDER bleiben. Dabei gilt für viele individuell gestaltbare Kalender von CEWE: Es muss nicht immer Januar sein – der Kalender beginnt dann, wann es gewünscht wird. Der Startmonat ist frei wählbar. Auf zwölf Monatsblättern und dem Deckblatt können die schönsten Fotos mit verschiedenen Hintergründen und kleinen Texten ergänzt werden.



Modell- und Formatvielfalt: für Jeden ein anderer Kalender



CEWE KALENDER sind so vielseitig wie ihre Nutzer und mit den Lieblingsfotos gestaltet, gleicht kein Exemplar dem anderen. Wer seinen Alltag mit einer persönlichen Note organisieren möchte, findet beispielsweise in einem Taschenkalender viel Raum für Einträge. Mit dem Lieblingsmotiv auf dem Cover und 28 individuell gestaltbaren Bildseiten, macht der Blick auf die Planung noch einmal so viel Spaß. Wird das Leben mit Kindern terminiert, bieten Familienkalender in den Formaten A3 oder A4 jede Menge Platz für Informationen rund um Schule, Sport und andere Aktivitäten. Ganz große Momente kommen über www.cewe.de als Wandkalender im Format A2 oder XXL Panorama Matt (ca. 62,5 cm x 32 cm) zur Geltung.



CeWe Stiftung & Co. KGaA

Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.400 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet.

