Sichtbar, authentisch und aufmerksamkeitsstark

Ab dem 22. November ist auf 180 Ganzsäulen in Berlin für zwei Wochen die erste Imagekampagne zu sehen, die im 2016 neu gegründeten CB.e Creative Department entstanden ist: Der Marktauftritt des Private Bankings der Berliner Sparkasse.



CB.e verantwortetet nicht nur die Kampagne, sondern auch den Positionierungsprozess im Vorfeld, in dem die Agentur mit ihrem Kunden und seinen Kunden herausgearbeitet hat, was das Private Banking der Berliner Sparkasse einzigartig macht. Dabei hat CB.e sich u.a. Methoden aus dem Design Thinking bedient und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt. Die Positionierung „Mehr in Berlin" steht für ein werteorientiertes, tief in Berlin verwurzeltes und bestens vernetztes Private Banking, dass in der Hauptstadt mehr Private Banking-Kompetenz vereint als jede andere Bank. Daraus entstanden ist nicht nur ein neuer Außenauftritt, sondern auch ein authentisches Selbstverständnis des Berliner Sparkasse Private Banking Teams, dass die Kampagne nun stolz nach außen trägt.



Zusätzlich gibt es eine Microsite mit Informationen zu Angeboten und dem Team des Berliner Sparkasse Private Bankings. Die Testimonials erzählen ihre Geschichten und was ihnen wichtig ist, wenn es ihnen um ihr Geld geht und warum sie sich für die Berliner Sparkasse entschieden haben.



https://angebote.berliner-sparkasse.de/private-banking/unsere-kunden/

CB.e Clausecker | Bingel AG

CB.e bringt komplexe Themen zum Menschen. Und Marken ins Leben. Mit Konzepten, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen und gleichermaßen Kopf und Gefühl berühren. Unsere Lösungen sind geprägt durch die Dimensionen Dialog, Digitalisierung und Design.

Wir lieben Herausforderungen, sind seit der Gründung 1997 inhabergeführt, an drei Standorten präsent und rund 100 Köpfe stark. Wo andere gerne dicke Schlagzeilen schaffen, machen wir lieber gute Arbeit für unsere Kunden.

CB.e bewegt!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren