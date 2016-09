Mehr als nur ein U.A.w.g.

Wer kommt? Diese simple Frage erweist sich als zunehmend komplex. Mit einer effizienten Gästemanagement-Software lassen sich heute Zusagen und Akkreditierungen sicher und individuell organisieren. Zudem entsteht ein intensiver Dialog – auch über die eigentliche Veranstaltung hinaus.



Eine Einladung auf edlem Papier und am Ende ein U.A.w.g., dann gab es Namenslisten, die abgehakt wurden. Die Einladungen sind geblieben. Im Drumherum hat sich vieles verändert. Es geht heute um Zusagen, Anmeldungen, Akkreditierungen, um Sicherheitsfragen, um Programm-Aktualisierungen, Anfahrten, also um ein hochprofessionelles Gästemanagement – und es geht vor allem um den Dialog mit den Gästen. Um einen intensiven Austausch vor, während und nach einer Konferenz, einer Tagung, einer Veranstaltung, einer Messe oder Schulungen. Wer heute ein inhaltsstarkes Ereignis mit Top-Rednern und Top-Workshops organisiert, sollte sein Gästemanagement um kollaborative Elemente ergänzen, auch um die Veranstaltung „größer“ zu machen. Tools wie das Herunterladen von Tagungsunterlagen, Kalendereinträgen, der elektronische Dialog mit anderen Teilnehmern vor Ort oder auch die Information über bestimmte Kontakte vor Ort werten eine Veranstaltung qualitativ auf.



Die Berliner Agentur CB.e hat mit enrio ein hochwertiges, onlinebasiertes Gästemanagement-System für jede Art von Veranstaltung entwickelt. enrio ermöglicht die automatisierte Koordination eines Events. Zudem bietet das System eine kollaborative Austausch-Ebene für die Teilnehmer vom Vorfeld bis zum Feedback, um präziser zu erfahren, was Gäste „liken“ und was sie besser machen würden. Auf das System können autorisierte Personen jederzeit zugreifen und sich austauschen. enrio ist sicher und verschlüsselt, verfügt über CRM-Anbindung und eine PayPal-Schnittstelle, um beispielsweise Bezahlprozesse abzuwickeln. Und das Beste: enrio ist immer neu, wird immer weiter entwickelt. Für jede Veranstaltung lässt sich ein virtueller, auf Kundenwünsche zugeschnittener Projektraum schaffen, um Informationen rund um Events oder auch eine Messe zielgenau zu filtern und zu sortieren. Mit der Gästemanagement- und Dialog-Software hat CB.e bereits vor fünf Jahren einen Nerv getroffen, die Nachfrage ist seitdem hoch. Denn: Ob Unternehmens-Fest oder Management-Konferenz – je bedeutender die Veranstaltung, umso höher die Anforderungen an das heutige „U.A.w.g.“.



Das bestätigen Kunden wie Mercedes-Benz, Siemens, Deutsche Post DHL, das Bundespräsidialamt, Schindler oder Swarovski.

Über die CB.e Clausecker | Bingel AG

CB.e bringt komplexe Themen zum Menschen. Und Marken ins Leben. Mit Konzepten, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen und gleichermaßen Kopf und Gefühl berühren. Unsere Lösungen sind geprägt durch die Dimensionen Dialog, Digitalisierung und Design. Wir lieben Herausforderungen, sind seit der Gründung 1997 inhabergeführt, an drei Standorten präsent und rund 100 Köpfe stark. Wo andere gerne dicke Schlagzeilen schaffen, machen wir lieber gute Arbeit für unsere Kunden.



CB.e bewegt!



