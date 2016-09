Cayros Capital Partners GmbH erwirbt Hauptfiliale der Commerzbank in Essen

Die Cayros Capital Partners GmbH (Cayros), München, hat die ehemalige Hauptfiliale der Commerzbank in der Lindenallee 4 in Essen erworben. Verkäufer ist die Aberdeen Asset Management Deutschland AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das zentral gelegene zehngeschossige Bürohaus befindet sich im Geschäfts- und Bankenviertel am Willy-Brand-Platz nur unweit vom Hauptbahnhof entfernt.



Die 2014 von Daniel von der Schulenburg gegründete Cayros plant für das leerstehende und circa 10.500 qm BGF umfassende Bürogebäude aus dem Jahr 1966 eine Revitalisierung und Konvertierung in hochwertige Serviced Apartments. Die etwa 140 einzelnen Business Apartments mit Größen von 18 bis 35 qm sollen möbliert den neusten Standards entsprechen und mit hochwertigen Küchen ausgestattet werden.



BNS Real Estate Capital GmbH, Hamburg, hat die Gesamtfinanzierung des Projektes strukturiert und sich als Partner an dem Development beteiligt.



Die Entwürfe für das neu zu gestaltende Areal stammen vom Berliner Architekturbüro Modersohn & Freiesleben. Die Umsetzung des Projektes erfolgt ab Q4/2016. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen.



Das derzeitige Konzept sieht eine Entkernung der Flächen vom 1. bis zum 10. Obergeschoss vor. In diesem Zuge wird auch die Fassade zeitgemäß modernisiert. Die Erd- und Zwischengeschossflächen sind bereits an zwei innovative Systemgastronomen, GinYuu mit pan-asiatischer-pazifischer Küche sowie Burgerista mit einem qualitativ hochwertigen Burgerkonzept, vermietet.



Daniel von der Schulenburg, geschäftsführender Gesellschafter von Cayros: „Die Nachfrage nach Serviced Apartments wächst ständig. Am Standort Essen im Besonderen aufgrund der zentralen Lage inmitten der Rhein-Ruhr-Region, wo zahlreiche Großkonzerne sowie mittelständische Unternehmen angesiedelt sind.“





Über die Cayros Capital Partners GmbH

Die Cayros Capital Partners GmbH ist auf die Konvertierung von gewerblich genutzten Gebäuden in Microapartements in deutschen Metropolstädten spezialisiert. Cayros Capital Partners kombiniert Fachkompetenz mit fundierten Standortkenntnissen und gewachsenen Netzwerken.

