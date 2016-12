Catella investiert mit neuem Fonds "Catella BAVARIA" in den Metropolregionen von München und Nürnberg

Die Catella Real Estate AG startet den Offenen Immobilien Publikums-AIF „Catella BAVARIA“. Der Fonds ist auf die Metropolregionen München und Nürnberg fokussiert und hat ein Zieleigenkapitalvolumen von 250 Millionen Euro. Er ergänzt den Vorgängerfonds Catella MAX, der auf Investments in München fokussiert ist.



Der Offene Immobilien-Publikums-AIF ist erfahrenen Privatanlegern sowie semiprofessionellen Investoren vorbehalten, die mindestens 100.000 Euro investieren möchten. Das Sondervermögen hat ein Zieleigenkapitalvolumen von 250 Millionen Euro und darf in Bayern mit Schwerpunkt in den Regionen München und Nürnberg investieren. Erworben werden sollen dabei Core und Core+ Objekte ab einer Größe von 5 Millionen Euro.



„Die Metropolregionen Nürnberg und München sind die Visitenkarten Bayerns. Das Münchener Umland profitiert vom Bevölkerungszuwachs, der auch aus dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in München resultiert. Dieser langfristige Trend führt zu stabiler Preisentwicklung. Die wirtschaftsstarke Metropolregion Nürnberg zeichnet sich durch eine langfristig positive Entwicklung aus“, so Dr. Thomas Beyerle, Group Head of Research Catella.



"Als Münchner Investmentmanager haben wir in beiden Regionen ein hervorragendes Einkaufsnetzwerk aufbauen können. Investitionen in Metropolregionen, wie gerade die Region Nürnberg/Erlangen, stehen stellvertretend für eine hohe Stabilität der Anlage. Strukturelle Vorteile des Fonds sind ferner die Langfristigkeit der Mietverträge und die hohe Stabilität der Mietentwicklung. Erste Objekte stehen bereits kurz vor dem Ankauf“, sagt Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate AG.



Das Sondervermögen Catella BAVARIA wurde mit mehr Flexibilität als der erfolgreiche Vorgängerfonds Catella MAX ausgestattet. Neben der breiteren sektoralen und geografischen Allokation, wird durch Investments in die Nutzungsarten Wohnen, Büro und Einzelhandel ein ausgewogenes Rendite-/Risikoprofil erzielt. Weiterhin ist auch der Erwerb von Projektentwicklungen als Beimischung vorgesehen. Der Vorgängerfonds Catella MAX hat seit Auflage 2010 ein Nettofondsvermögen von rd. 228 Mio. Euro aufgebaut und in ein Immobilienvermögen von rd. 266 Mio. Euro in 13 Objekten investiert.

