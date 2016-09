Catella erwirbt 2016 für 325 Mio. Euro Wohnungen und kauft für weitere 500 Mio. Euro Wohnungen bis Ende 2017

Die Catella Real Estate AG hat mit ihrem Berliner Residential Team für drei aktuelle Wohnungsfonds seit Januar 2016 bereits für 325 Mio. Euro Wohnungen in Deutschland, Polen und Dänemark gekauft. Weitere 250 Mio. Euro Akquisitionen in Deutschland, Niederlande, Spanien, Italien und Dänemark befinden sich aktuell in der Due Diligence. Bis Ende kommenden Jahres sollen weitere 500 Mio. Euro durch paneuropäische Fonds der Catella Real Estate AG investiert werden.



Das in diesemJahr in Berlin neu etablierte Residential Team der Catella Real Estate AG hat für drei aktuelle Wohnungsfonds seit Januar 2016 bereits für 325 Mio. Euro Wohnungen in Deutschland, Polen und Dänemark gekauft. Bei den drei Fonds handelt es sich um den offenen Wohnimmobilien-Publikumsfonds „Catella Wohnen Europa”, ein Individualmandat und einen offenen Immobilien-Spezialfonds für studentisches Wohnen. Das Residential Team der Catella Real Estate AG verfügt unter Leitung von Xavier Jongen, Vorstand Catella Real Estate AG, inzwischen über 14 Mitarbeiter, die aktuell weitere 250 Mio. Euro Akquisitionen in Deutschland, Niederlande, Spanien, Italien und Dänemark angebunden haben und in der Due Diligence prüfen.



Bis Ende kommenden Jahres sollen weitere 500 Mio. Euro durch die paneuropäischen Fonds der Catella Real Estate AG investiert werden. Die Einzelinvestitionen sollten die 10 Mio. Euro Grenze nicht unterschreiten. Die Investitionen erfolgen regional in europäischen Kernmärkten und in Satellitenmärkten mit besonderen Impulsen. Das Ankaufsprofil der diversifizierten Fonds liegt hierbei sowohl auf modernen und bezahlbaren Wohnungen mit einem stabilen Cash-Flow, als auch auf Neuentwicklungen und/oder Objekten mit Renovierungsbedarf. Einzelinvestitionen in hochwertige Wohnflächen runden die Portfolien ab. Eine Risikostreuung soll durch den Ankauf von Einzelobjekten in verschiedenen Märkten sowie einem gleichmäßigen Aufbau des Portfolios erreicht werden. Entsprechend der sektoralen Diversifizierung sollen Investments in Nischenmärkte, wie altersgerechte Wohnungen, Young Professionals, Micro-Wohnen erfolgen.



Der neue offene Wohnimmobilien-Publikumsfonds „Catella Wohnen Europa” ist ein paneuropäischer Fonds. Das Zielvolumen liegt bei rd. 1 Mrd. Euro.



Der offene Immobilien-Spezialfonds Studentenwohnen Europa ist dagegen fokussiert und investiert naturgemäß in studentisches Wohnen.



Das Individualmandat konzentriert sich auf qualitativ hochwertiges Wohnen in den europäischen Metropolen.



Aktuell beläuft sich das Gesamtvolumen der durch Catella Real Estate AG betreuten europäischen Wohnfonds-Mandate auf ca. 1,5 Mrd. Euro .



Xavier Jongen, Vorstand Catella Real Estate AG: „Schnelligkeit der Due Diligence und der Entscheidungen, Vertragstreue, langjährige Einkaufserfahrung und Finanzierungssicherheit durch abrufbares Kapital sind unsere Wettbewerbsvorteile beim Einkauf. Unser Berliner Einkaufsteam verfügt über langjährige Erfahrungen im internationalen Einkauf von Wohnimmobilien und im Screening der europäischen Core-Märkte zusammen mit dem Catella Back- und Middle-Office in München.“



Henrik Fillibeck, Vorstand Catella Real Estate AG: „Wir freuen uns für unsere Anleger über die Performance unseres Berliner Residential Teams. Gleichzeitig konnten wir die Platzierungsziele unserer Fonds übererfüllen, so dass wir für unsere ehrgeizigen Investitionsziele das notwendige Kapital sofort bereitstellen können. Unser offener Wohnimmobilien-Publikumsfonds „Catella Wohnen Europa“bietet mit seiner breiten Investitionsstrategie ein einzigartiges Chance-/ Risikoprofil. Die Investments berücksichtigen sowohl Zyklen und Volatilitäten der einzelnen europäischen Immobilienmärkte als auch Veränderungen im Mieterprofil europäischer Mietmärkte. Die Wohnungsspezialisten von Catella setzen sowohl mit der Betreuung von Einzelmandaten als auch mit dem Fonds „Catella Wohnen Europa“ die Expansionsstrategie der Catella Real Estate AG fort.“

