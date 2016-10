Aktuelle Recruitments bei Catella

Gleich drei Neuzugänge verzeichnet die Catella Property GmbH im September und Oktober an den Standorten Frankfurt und Berlin. Mit Sabine Pichler, zuletzt Immo Germany GmbH, Florian Stöbe, zuvor CBRE GmbH und Alexander Polsak, zuletzt BNP Paribas Real Estate GmbH wurde die strategische Weichenstellung getroffen für die zukünftigen Dienstleistungsschwerpunkte in Deutschland und in der Catella Property GmbH.



Seit Oktober leitet Sabine Pichler das deutsche Catella Residential Team. Die erfahrene internationale Immobilieninvestmentmanagerin, seit 2001 aktiv und mit einem Abschluss in Real Estate Management an der FH Wien, wird das Beraterteam in diesem dynamischen Markt vom Dienstsitz Berlin weiter ausbauen.



Ebenfalls seit Anfang Oktober ist Florian Stöbe an Bord. Er ist seit 2008 in der Branche aktiv und wird seinen Fokus vom Frankfurter Büro aus auf die Logistikmärkte und Industrieobjekte in Deutschland legen. Immobilienerfahrung sammelte er zuvor unter anderem bei renommierten Immobilien-Beratern im Bereich Industrieimmobilien in Gesamtdeutschland. Florian Stöbe ist ausgewiesener Experte im buy side advice dieser wichtigen Objektkategorie.



Bereits zum 1. September stieß Alexander Polsak, Immobilienökonom IREBS zum Frankfurter Catella Team. Er verfügt seit 2014 über Erfahrungen in der Immobilienbranche, zuletzt bei einem internationalen Immobilien-Dienstleister. Tätigkeitsschwerpunkt von Alexander Polsak ist insbesondere die intensive Betreuung von Investoren.



„In der stetig wachsenden Mitarbeiterzahl bei Catella kommt nicht zuletzt der hohe fokussierte Beratungsbedarf bei unseren Kunden zum Ausdruck“, so Diane Becker, Geschäftsführerin der Catella Property GmbH Deutschland. „Wir werden unseren Schwerpunkt damit noch stärker auf die individuelle Kundenberatung legen können und eine wertsteigernde und lösungsorientierte Dienstleistung bei der Risikoabschätzung von Investments geben“, so Becker weiter.

