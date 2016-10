Rund 200 Reisemobile mit knapp 400 Besuchern: Jahrestreffen des Carthago Kreises in Carthago-City

Der Anblick war beeindruckend: Rund 200 Reisemobile versammelten sich am letzten September/ersten Oktober-Wochenende in Carthago-City. Anlass war das Jahrestreffen des Carthago Kreises, des deutschen Clubs der Carthago Eigner. Verstärkung hatte der Carthago Kreis aus Großbritannien erhalten: Angereist waren zwei Dutzend Reisemobile des Partnerclubs Carthago Owners UK.



Attraktives Rahmenprogramm mit Führungen und Ausstellung



Seit rund anderthalb Jahrzehnten begleitet der Carthago Kreis aktiv Europas Premiummarke Nummer eins. Inzwischen vereint die Gemeinschaft etwa 700 Mitglieder mit ebenso vielen Reisemobilen. Zum Jahrestreffen mit Hauptversammlung rollten 146 Carthago mit 287 stimmberechtigten Mitgliedern nach Carthago-City (Aulendorf) zum Stammsitz der Marke. Carthago Gründer und Inhaber Karl-Heinz Schuler sowie die gesamte Carthago Geschäftsführung hießen die Gäste herzlich willkommen und freuten sich über die gemeinsamen Gespräche in freundschaftlicher Atmosphäre. Darüber hinaus konnten sich die Gäste im Rahmen von Werksführungen detailliert über die Fertigung von Carthago Reisemobilen informieren. Im Service-Center bot eine Ausstellung wichtiger Zubehör- und Komponenten-Lieferanten Anregungen und Anlass zum Gedankenaustausch.



Als Stellplatz der zahlreichen Besucher diente die Eventfläche am Rande des Werksgeländes in Carthago-City. Außerdem stellte Carthago dem Carthago Kreis für seine Veranstaltung die Räume der Verkaufsausstellung zur Verfügung.



Weiteste Anreise fast 1.000 Kilometer, Gäste aus Großbritannien



Das Engagement der Mitglieder des Carthago Kreises ist sehr beachtlich, Marke und Club sind eng verbunden. Festhalten lässt sich dies sowohl an der großen Zahl der Mitglieder beim Jahrestreffen als auch an ihrer Anreise: So nahmen die Gäste aus dem Norden Schleswig-Holsteins eine fast 1.000 Kilometer lange Fahrt nach Carthago-City auf sich. Noch weiter hatten es die Teilnehmer des Partnerclubs Carthago Owners UK: Eine stattliche Zahl von 23 Reisemobilen fand den Weg von der Insel zur Veranstaltung in Carthago-City.

























Über die Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Reisemobilbau wurde 1979 von Karl-Heinz Schuler gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und zählt in Europa zu den führenden Premium-Herstellern der Branche. Nicht von ungefähr heißt der Markenslogan: Carthago - das Reisemobil. Kernkompetenz sind integrierte Reisemobile vom Carthago c-compactline bis zum highliner und von 70.000 Euro bis zur Reisemobil-Luxusklasse weit über 200.000 Euro. Im Jahr 2013 hat das Unternehmen Carthago-City bezogen, die Firmenzentrale im oberschwäbischen Aulendorf mit der modernsten Reisemobilfertigung Europas. Zwei Siege bei der Wahl zum Reisemobil des Jahres 2016 und die Auszeichnung mit dem European Innovation Award unterstreichen die Spitzenposition der Marke.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren