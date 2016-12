Dude York | Album Sincerely ab 24. Februar 2017 via Hardly Art

Hardly Art kündigen ihren ersten Release 2017 an: "Sincerely", das neue Album des Trios Dude York aus Seattle, kommt am 24. Februar in den Handel. Die hymnische Vorabsingle "Black Jack" kann über Soundcloud gestreamt werden.



"Sincerely" beginnt mit einem Knaller. Schon die ersten Akkorde von "Black Jack" nehmen den Hörer gefangen. Der Track vereint Glam und Heavyness. Das neue Album des Trios aus Seattle, bestehend aus Peter Richards (Gesang), Claire England (Bass, Gesang) und Andrew Hall (Drums), handelt von Problemen wie Angst und Depression, verbreitet aber mit seinen eingängigen Melodien, harten Drumparts und von Distortion geprägten Ausflügen in den Powerpop eine ganz andere Stimmung. "Sincerely" ist eine laute, direkte Absage an die schlechte Stimmung, die einen runterzieht, wenn mal wieder alles schief läuft und man sich einfach nur verkriechen möchte. Es geht darum, ehrlich zu sein, um die Kraft der Freundschaft und darum, sich den Problemen zu stellen oder in der Kunst Zuflucht zu suchen.



"Black Jack" hier streamen



Richards, England und Hill haben in den vier Jahren seit der Bandgründung viel erlebt. Tracks wie das dunkle, schnelle "Paralyzed", das an Creedence Clearwater Revival erinnernde "Twin Moons" und das frustrierte aber doch ausgelassen klingende "Something in The Way" behandeln die Mühen und die Probleme, denen sich die Band stellen mussten auf eine poppige, rifflastige und niemals selbstmitleidig klingende Art. England singt zum Knutschtrack "Tonight" die erste Stimme, sowie auf dem langsam schleifenden "Love Is". Eine Premiere bei Duke York. "Times Not on My Side" bildet den intimen, akustischen Abschluss der LP.



Ein erster Versuch, "Sincerely" zuhause aufzunehmen, scheiterte leider an der dort herrschenden Akustik. So mussten sie nochmals ganz von vorn beginnen. John Goodmanson, seit vielen Jahren Produzent von Sleater-Kinney und Bikini Kill und JR Slayer (Cody Votolato von The Blood Brothers) standen Dude York dabei zur Seite. So entstand ein Album, das die Energie der Bühnenshows wiedergibt als auch neue Ideen verarbeitet.



Die Band hat die Songs so zusammengestellt, dass sie das Thema des introvertiert-depressiven, was man in den Lyrics raushört, widerspiegelt. "I feel like it's about losing perspective—a spiraling-inward perspective despite what may be ready support networks around you. It's like, 'I don't need anybody's help. I should be able to do this myself, because it's just, like, living.", so Richards zur Platte. Englands ruhiger Singstil passt gut zu dieser Mischung, bildet einen Kontrast zu Richards aufgeregtem Jaulen und einen interessanten Gegenpol, der die Spannung auf "Sincerely" verstärkt. Ein chaotisches, jedoch triumphales Album als Gegenmittel für diese zunehmend verstörenden Zeiten. "Your back's against the wall, so all you can do is fight.", sagt Richards.



DUDE YORK | SINCERELY | 24. FEBRUAR 2017 | HARDLY ART



LP, CD, CS, digital



TRACKLIST:



01. Black Jack [mp3]

02. The Way I Feel

03. Something in the Way

04. Life Worth Living

05. Sincerely I

06. Tonight

07. Paralyzed

08. Giving Up

09. Bit Saloon

10. Sincerely II

11. Love Is

12. Twin Moons

13. Time's Not on My Side



PRESSE:

"Loud, fast, propulsive, sunny pop..." -- Pitchfork

[i]“Best New Thermals” -- Willamette Week

“Sounds like Bruce Springsteen kissing the Strokes” -- Seattle Weekly

“The eternal malcontent younger sibling of the Seattle music scene” -- Seattle Met Magazine[/i]





