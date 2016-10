"Laufend integrieren" - CARE gemeinsam mit Geflüchteten beim München Marathon 2016

„Das war meine erste Teilnahme an einem Marathon in Deutschland und es war super!“ so spricht Achmed, 25, aus Aleppo, über seine Erfahrung beim München Marathon 2016.



„Ich bin ein sportlicher Typ und es war eine gute Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen.“ pflichtet ihm Jarju aus Gabun bei.



Beide waren Teil der Staffeln unseres CARE-Teams beim München Marathon, welche unter dem Motto „Laufend integrieren“ am 09. Oktober in der bayrischen Landeshauptstadt an den Start gegangen sind. Bereits zum zweiten Mal verbanden wir im Rahmen des Events Sport und ehrenamtliches Engagement miteinander. Mehr als 70 Läufer umfasste unser Team, darunter Teile der Belegschaft, Geflüchtete und weitere Partner. Sie alle nutzten den Anlass, um zum einen im Vorfeld Spenden zu generieren und zum anderen, um auf das Leid in den Heimatländern der Geflüchteten aufmerksam zu machen, darunter das vom Bürgerkrieg erschütterte Syrien.



Das gute Wetter und die tolle Stimmung am Olympiastadion steckte auch unsere Läufer an, welche erschöpft aber glücklich, und zu großen Teilen gemeinsam, über die Ziellinie liefen. Diese positive Erfahrung in seiner neuen Heimat Deutschland lässt Jarju zu dem Schluss kommen: „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei!“





