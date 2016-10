Carado Reisemobil im Kältekammertest

Jetzt ist es wieder soweit: Die Natur geht in die Ruhephase. Verschneite Berge, zugefrorene Seen und stille Wälder bieten einen erholsamen Ausgleich zur hektischen und hell erleuchteten Stadt. Das ist die Zeit, Caravaning einmal ganz anders zu erleben. Wer fürchtet, sich in einem Reisemobil nur mit zusätzlichem Heizstrahler und einer Extraladung Wolldecken warmhalten zu können, kann beruhigt sein. Carado hat sein Reisemobil T 334 in den Kältekammertest geschickt und hat es nun schwarz auf weiß: Die Passagiere sind selbst in kühleren Nächten noch perfekt vor der Kälte geschützt.



Draußen die Kälte, im Innern wohlige Wärme



„Der Kältekammertest ist für Reisemobile nicht vorgeschrieben“, sagt Rainer Riess, Konstruktion/Entwicklung bei Carado. „Aber für alle, die mit dem Gedanken an Ganzjahrescamping spielen, ist es eine wertvolle Information, dass das Reisemobil auch harten Bedingungen standhält.“ Bei dem professionellen Test nach europäischer Norm wurde das Reisemobil über Nacht in der Kältekammer auf eine Temperatur von -15 Grad Celsius heruntergekühlt. Anschließend maßen die Prüfer die Zeit, in der mittels der verbauten Heiztechnik eine Durchschnittstemperatur von 20 Grad Celsius im Innern erreicht wurde. Nach etwa vier Stunden war es soweit – genau im gewünschten Zeitraum. Zusätzlich untersuchten die Prüfer die Wärmeverteilung im Fahrzeug sowie mögliche Kältebrücken. Das Ergebnis: Alles bestens und selbst die Wasserinstallation war voll funktionsfähig.



Wer also überlegt, mit seinem Carado Reisemobil die verschiedenen Jahreszeiten zu erleben, kann sich sicher sein: Auch bei niedrigeren Temperaturen muss niemand zittern. Stattdessen locken Komfort, Gemütlichkeit und wohltuende Wärme nach einem ereignisreichen Tag in der Natur.

Über die Carado GmbH

Die Carado GmbH ist ein Unternehmen der ERWIN HYMER GROUP. Sie bietet solide Reisemobile im Einstiegssegment zu einem fairen Preis und in überzeugender Qualität. Die Carado Fahrzeuge werden zu hundert Prozent im effizienten Produktionswerk in Neustadt/Sa. bei Dresden gefertigt und zeichnen sich durch verlässliche Funktionalität, anhaltende Wertbeständigkeit und klassische Eleganz aus. Carado ist die Marke für Menschen, die ihr Leben bewusst genießen, die mit Begeisterung reisen und die mobil und flexibel sein wollen.



Weitere Informationen unter www.carado.de



