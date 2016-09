Canon engagiert sich mit einer Kunstausstellung in Köln für den Fortbestand des kulturell geprägten Nachtlebens

Canon hat parallel zur photokina eine spannende neue urbane Kunstausstellung im Kölner Belgischen Viertel als Teil einer europaweiten Initiative vorgestellt. Die Initiative stellt die Bedeutung des Fotojournalismus in den Vordergrund, mit dem jene Geschichten erzählt werden, die erzählt werden müssen.



Die Kölner Urban Art-Ausstellung dokumentiert die in Deutschland steigende Existenzgefährdung des kulturell geprägten Nachtlebens mit seinen vielfältigen Clubs und Bars durch steigende Mieten und wirtschaftliche Entwicklungen. Die Geschichte wurde von Reuters preisgekröntem Fotojournalisten Hannibal Hanschke mit der neuen professionellen DSLR EOS 5D Mark IV aufgenommen. Hanschke hat sich weltweit mit Reportagen von einigen der wichtigsten aktuellen Nachrichten einen Namen gemacht.



Um die Bilder zum Leben zu erwecken, hat sich Canon mit der Künstlergruppe „Remain Different“ aus Berlin zusammengetan. Das einzigartige Trio kombiniert die Leidenschaft für Graffiti mit der Liebe zur Fotografie. Durch die Arbeit der Gruppe wird Hannibal Hanschkes faszinierende Geschichte der Öffentlichkeit in beeindruckender Weise präsentiert: Seine Bilder sind von Versatzstücken der typisch urbanen Architektur – wie Betonbögen, Bänken und Fensterläden – umrahmt.



Vom 19. bis 21. September besteht für die Kölner die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wie sich die Geschichte in sechs Formen urbaner Kunst manifestiert:



Standort 1: Hopper Hotel Et Cetera, Brüsseler Straße 26

Standort 2: Brüsseler Straße 34

Standort 3: Aachener Straße 60/62

Standort 4: Groove Attack, Maastrichter Straße 49

Standort 5: Gottes grüne Wiese, Bismarckstraße 53

Standort 6: Stadtgarten, Venloer Straße 40



