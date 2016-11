Jungmakler Award 2016: Andreas Küffner gewinnt Studienplatz Finanzfachwirt/-in (FH)

Bereits zum sechsten Mal wurde auf der diesjährigen DKM in Dortmund der Jungmakler Award an Nachwuchsmakler verliehen. Zusätzlich zum Preisgeld von € 10.000,- erhielt der Erstplatzierte einen vom CAMPUS INSTITUT gestifteten Studienplatz Finanzfachwirt/-in (FH).



Die Initiative des Jungmakler Awards wurde 2011 von der bbg Betriebsberatungs GmbH konzipiert, mit dem Ziel, Nachwuchsmakler mit besonders erfolgversprechenden Geschäftsmodellen auszuzeichnen und zu unterstützen. In diesem Jahr hatten sich knapp 100 junge Makler für die Teilnahme qualifiziert. Die drei Gewinner hießen am Ende Andreas Küffner, Dirk Becht und Matthias Fischer. Vergangene Woche wurden sie auf der DKM in der Speaker’s Corner prämiert.



Andreas Küffner gewann den ersten Platz für seine durchdachte Unternehmens- und Beratungsphilosophie mit seiner Firma S5 – Die Finanzpartner GmbH. Als Gewinner freute er sich zudem über einen Studienplatz Finanzfachwirt/-in (FH). Der Studiengutschein im Wert von € 5.900,- wurde ihm vom Vorstand des CAMPUS INSTITUT, Ulrike Hanisch, persönlich überreicht.



Schon am Nachmittag hatten sich die 15 Finalisten und Kooperationspartner der Initiative zum Get-Together am Messestand der bbg Betriebsberatungs GmbH getroffen. „Es hat uns besonders gefreut, dass wir uns bei dieser Gelegenheit persönlich mit den Finalisten austauschen konnten. Alle, die sich für die Teilnahme qualifiziert haben, sind nicht nur wichtiger Nachwuchs für die Branche, sondern zeigen auch überdurchschnittliches Engagement. Dies passt hervorragend zum Studienkonzept Finanzfachwirt/-in (FH), bei dem eine fachliche Weiterentwicklung auf Hochschulniveau mit direktem Praxisbezug stattfindet“, erklärt Ulrike Hanisch, Vorstand des CAMPUS INSTITUT.



Seit 2003 wird das Studium „Finanzfachwirt/-in (FH)“ vom CAMPUS INSTITUT und der Hochschule Schmalkalden erfolgreich durchgeführt. Bei dem fest in der Branche etablierten Abschluss handelt es sich um eine der höchsten Qualifikationen für Finanz- und Versicherungsberater in Deutschland. Die Studierenden werden in allen fachlichen Bereichen der Versicherungs-, Finanz- und Immobilienberatung in zwei Semestern neben dem Beruf ausgebildet.

CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG

Seit über 12 Jahren werden am CAMPUS INSTITUT in Zusammenarbeit mit den staatlichen Hochschulen Schmalkalden und Koblenz die weiterbildenden Studienprogramme Finanzfachwirt/-in (FH) und Betriebswirt/-in für betriebliche

Altersversorgung (FH) angeboten. Darüber hinaus werden die Weiterbildungen Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) sowie - über den Partner Deutsche Makler Akademie - die Lehrgänge Generationenberater/-in (IHK) und Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) angeboten. Außerdem gibt es am CAMPUS INSTITUT seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Seminarprogramm für Finanz- und Versicherungsberater, das auch als Seminarflatrate buchbar ist.



