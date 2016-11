CAERUS erreicht mit First Closing von Archimedes 1 Milliarde Euro an Kapitalzusagen

Die CAERUS Debt Investments AG (CAERUS) hat im Zuge des First Closings ihres Senior/Whole-Loan-Immobilienkreditfonds "Archimedes" die Marke von 1 Milliarde an Kapitalzusagen erreicht. Davon hat CAERUS bis heute rund 800 Mio. Euro erfolgreich als Darlehen ausgereicht.



Eine große deutsche Versicherung sowie eine Pensionskasse haben Anteile an Archimedes in Höhe von insgesamt über 80 Mio. Euro gezeichnet.



Investoren können sich über den neuen Teilfonds des CAERUS Real Estate Debt LUX S.C.A. - SICAV-SIF bereits ab einer Zeichnungssumme von 10 Mio. Euro beteiligen. Als Zielrendite werden 3 bis 4 Prozent p.a. (IRR) angestrebt. Das Fondsvolumen soll 300 Mio. Euro betragen.



Der Fonds ist als Poolfonds konzipiert und investiert in erstrangig besicherte Immobilienkredite bis zu einer Beleihungsgrenze von 80 Prozent. Der regionale Fokus liegt auf den Kernländern des Euroraums, begrenzt auf D-A-CH und die BeNeLux-Staaten.



"Es gibt derzeit keine andere Assetklasse, die ein attraktiveres Risk-/Return-Verhältnis und insbesondere für Versicherungen einen höheren Return im Hinblick auf die von Solvency II geforderte Eigenkapital- Unterlegung aufweist", erläutert Michael Morgenroth, CEO der CAERUS Debt Investments AG, die Attraktivität der Assetklasse "Real Estate Debt".

CAERUS Debt Investments AG

Die CAERUS Debt Investments AG ist eine auf den Bereich Real Estate Debt spezialisierte Investmentberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Das Management des Unternehmens hatte 2013 unter der Führung von Michael Morgenroth die bisher von der SIGNA Holding GmbH gehaltenen Aktien im Rahmen eines Management- Buy-Out vollständig übernommen und das Unternehmen umbenannt. Den Vorstand der CAERUS Debt Investments AG bilden Michael Morgenroth als CEO und Dr. Patrick Züchner als CIO. Neben den Vorständen zählen auch die Reichmuth & Co. Holding AG, Muttergesellschaft der gleichnamigen Schweizer Privatbank Reichmuth & Co., sowie die Dupuis Asset Management aus Berlin zu den Aktionären der Gesellschaft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren