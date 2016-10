C3 mach Mut

C3 hat die von der Culture Counts Foundation initiierte Zeit- schrift "MUT" gemeinsam mit der Stiftung entwickelt. Die Zeitschrift ist in einer Auflage von 500.000 Stück als Beilage in Tageszeitungen und Zeitschriften in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz erschienen.



Das MUTmagazin macht sich in seiner ersten Ausgabe auf die Suche nach den mutigen Menschen, die weltweit als Friedensmacher die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpfen. Dieses Thema ist zwar ein wichtiger Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingskrise, droht aber gerade trotzdem aus dem Fokus der Politik zu geraten.



Die Macher des Magazins wollen deshalb Öffentlichkeit herstellen für diejenigen, die mit viel Geduld und langem Atem vor Ort an der Lösung von Konflikten arbeiten. Ein Verbund von Journalisten und Fotografen hat diese Menschen in den Regionen aufgesucht, aus denen die meisten Flüchtlinge stammen: Im Nahen Osten, auf dem Balkan und im südlichen Afrika. Sie zeigen mit ihren Reportagen Menschen, die unter widrigsten Umständen und oft unter dem Einsatz ihres Lebens, Feinde in einen Dialog bringen, Jugendlichen Visionen von einer friedlichen Zukunft vorleben und Arbeitsplätze schaffen.



Zum Beispiel die Reportage aus dem Zentrum Nigerias über James Wuye und Muhammad Ashafa: Der eine ist Pastor, der andere Imam. Früher waren sie Feinde und kämpften als Milizionäre gegeneinander. Heute vermitteln sie gemeinsam zwischen Christen und Muslimen.



Die beiden Journalisten Michael Gleich (Herausgeber) und Tilman Wörtz (Chefredakteur) haben die Stiftung Culture Counts Foundation gegründet und hatten die Idee zum MUTmagazin. Michael Gleich sagt: „Die FriedensstifterInnen, von denen das vorliegende Magazin berichtet, wirken in der Mitte ihrer jeweiligen Gesellschaft. Sie sind darin aufgewachsen, kennen sich vor Ort aus und wissen was gebraucht wird. Deshalb arbeiten sie meist besser als jeder noch so kompetente Ausländer und das auch noch langfristig und mit wesentlich geringeren Kosten als internationale Entwicklungsorganisationen. Diese Menschen wollen wir unterstützen.“



Das Mutmagazin wurde ohne Profitabsicht von der Agentur C3 (Art Direction und Il- lustration), der Reportagen-Agentur Zeitenspiegel Reportagen (Fotografen, Bild- und Schlussredaktion) und von Burda Druck (Druck) hergestellt.



Folgende Medienpartner haben den Vertrieb unterstützt: Südwest Presse, Badische Zeitung, taz, Kölner Stadt-Anzeiger, Tageblatt Lëtzebuerg, Ibbenbührener Volkszeitung, medium magazin, Schweizer Journalist, Österreichischer Journalist, PR-Report, Kress pro, und Wirtschaftsjournalist.



Darüber hinaus wurde das Projekt von dem Papierhersteller UPM und der Deutschen Stiftung für Friedensforschung gefördert.



Burkhard Tewinkel, C3-Geschäftsführer, sagt: Wir haben das Projekt unterstützt, weil es nicht nur politisch Mut macht, sondern auch journalistisch und gestalterisch außerordentlich ambitioniert ist. Mein Dank gilt allen beteiligten Mitarbeitern bei C3 für ihr Engagement.“

