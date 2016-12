Der Winterschlaf muss warten

Weihnachten steht kurz vor der Tür, der Winterschlaf muss aber noch ein wenig warten! Denn wenn man sich ein wohliges und gemütliches Nest bauen will, muss man sich schließlich entsprechend vorbereiten und einrichten. Am besten geht das mit dem neuen Winterkatalog 2016 von BUTLERS, in dem Kunden ab sofort und im Internet die neue Winter-Onlinekollektion des Spezialisten für Wohnmöbel und -accessoires finden – unter anderem erstmals zum Schwerpunkt „Schlafen“.



Aber ob Weihnachtsgeschenke oder Wohnungsverschönerung, ob Polstersessel oder Schreibtischmöbel, ob Küchenhelfer, Lampen, Kerzen oder Porzellan – im neuen Winterkatalog 2016 von BUTLERS findet jeder Kunde, was er zum Wohnen, Einrichten, Feiern, Kochen, Schenken und Wohlfühlen benötigt. Und das alles wie bei BUTLERS zu einem Preis, der beweist: Eine individuelle und moderne Lebensart kann hochwertig und erschwinglich zugleich sein.



Ein Schwerpunkt des Katalogs in diesem Jahr ist das Thema „Schlafen“. Erstmals bietet BUTLERS seinen Kunden eine Vielzahl von Artikeln aus diesem Bereich an, von Spannbettlaken und Bettwäsche bis hin zu modernen Boxspringbetten. Außerdem finden die Kunden im neuen Winterkatalog erstmals auch qualitativ hochwertige Matratzen. Möglich macht dies eine neue Kooperation mit dem deutschen Matratzenhersteller Emma. Besonderer Clou: Wer sich online für ein Modell von Emma interessiert, kann in der nächstgelegenen BUTLERS-Filiale sogar auf der Matratze Probe liegen. Entschließt sich der Kunde für den Kauf bei BUTLERS, erhält er einen Sofortrabatt in Höhe von 30 Euro (zum UVP) sowie einen 50-Euro-Gutschein für den Einkauf in einer der mehr als 150 BUTLERS-Filialen.



Insgesamt finden die Kunden in diesem Jahr auf 164 Seiten eine Auswahl von mehr als 1.000 Artikeln. Bestellbar sind sie alle ganz einfach und bequem entweder telefonisch, per FAX oder mobil per Smartphone, in jeder BUTLERS-Filiale vor Ort oder auch ganz bequem von zu Hause aus unter www.butlers.com.

BUTLERS GmbH & Co. KG

BUTLERS zählt zu den Marktführern im Bereich Wohnaccessoires und Tischkultur und zeichnet sich immer wieder durch Innovationen und außergewöhnliche Kollektionen aus. 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel in Köln gegründet, vertreibt BUTLERS seine Waren mittlerweile in 150 Filialen in 12 europäischen Ländern sowie im eigenen Onlineshop. Zudem werden Teile des BUTLERS-Sortiments bei vielen Partnerunternehmen online und offline angeboten. Das Sortiment umfasst Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbel. BUTLERS wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Jährlich besuchen ca. 40 Mio. Menschen eine BUTLERS-Filiale und 10 Mio. den BUTLERS-Onlineshop. Sitz des Unternehmens ist Köln.



Weitere Informationen unter: www.butlers.com



