Butlers Knusperhäuschen

BUTLERS ist bunt und steht für Vielfalt – auch außerhalb unserer Filialen. Umso mehr bedauern wir, dass einige unserer Weihnachtsbaumanhänger gestern für mediale Aufregung gesorgt haben: Auf dem Giebel einiger Knusperhaus-Modelle fand sich ein Symbol, das manch einer als Hakenkreuz deuten konnte. Natürlich liegt uns nichts ferner als die Verbreitung eines solchen Symbols. Tatsächlich handelte es sich um ein Versehen, da der fragliche Artikel in Asien handbemalt wird. Die meisten Weihnachtshäuschen zeigen an der betreffenden Stelle andere Muster.



Für dieses Versehen bitten wir all unsere Kunden und Partner um Entschuldigung. Außerdem haben wir die betreffenden Weihnachtshäuschen natürlich sofort aus dem Sortiment genommen. Sie sind nun weder online noch in den Filialen weiter erhältlich.



Mit der obigen Abbildung bedanken wir uns bei allen, die uns auf das Versehen hingewiesen haben und hoffen auf Ihr Verständnis.

BUTLERS GmbH & Co. KG

