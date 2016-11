Auf einen Kaffee bei BUTLERS

BUTLERS öffnet sich weiter für neue Partner im Marketing: In Kooperation mit Nespresso können Kunden seit Anfang November deutschlandweit in 20 Filialen von BUTLERS die neue Nespresso-Maschine Expert „live“ erleben und erwerben.



Die Promotion-Aktion bei BUTLERS dauert noch bis zum 21. Januar. Sie findet rollierend an bis zu vier Standorten gleichzeitig statt, in jeder Filiale jeweils für eine Woche. BUTLERS führt die Aktion in ausgesuchten Filialen durch, zum Beispiel in München, Hamburg, Köln oder Frankfurt.



„Für unsere Kunden bietet unsere Idee einen echten Mehrwert. Sie können die neue Kaffeemaschine von Nespresso ausgiebig testen und sie dann auch direkt bei uns kaufen. Und wenn sie mögen, bekommen sie bei BUTLERS zudem alles, was sie für den perfekten Kaffeegenuss sonst noch brauchen – von Kaffee- und Espressotassen über Milchkännchen, Besteck, Servietten bis hin zu Tischdecken“, sagte BUTLERS-Gründer und Geschäftsführer Wilhelm Josten.



„Die Aktion lohnt sich aber auch für Nespresso. So findet das Unternehmen bei BUTLERS die passende Umgebung zur Präsentation ihrer Kaffeemaschinen – nämlich ganz nah an interessierten Kunden und nicht zuletzt dort, wo sie gerne Stöbern und Entdecken und ihr Zuhause noch schöner machen“, so Josten.



Kaffeemaschine per App steuern



Die Nespresso Expert ist eine Kaffeemaschine, die sich einfach personalisieren und per App steuern lässt. Durch ihre Bluetooth-Technologie können Kunden die Nespresso Expert mit ihrem Smartphone oder Tablet-PC verbinden und eigene, ganz persönliche Kaffees kreieren.

BUTLERS GmbH & Co. KG

BUTLERS zählt zu den Marktführern im Bereich Wohnaccessoires und Tischkultur und zeichnet sich immer wieder durch Innovationen und außergewöhnliche Kollektionen aus. 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel in Köln gegründet, vertreibt BUTLERS seine Waren mittlerweile in 150 Filialen in 12 europäischen Ländern sowie im eigenen Onlineshop. Zudem werden Teile des BUTLERS-Sortiments bei vielen Partnerunternehmen online und offline angeboten. Das Sortiment umfasst Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbel. BUTLERS wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Jährlich besuchen ca. 40 Mio. Menschen eine BUTLERS-Filiale und 10 Mio. den BUTLERS-Onlineshop. Sitz des Unternehmens ist Köln.



