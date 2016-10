Schlummer Atlas 2017 - Happy Birthday und alles Gute zur 40. Ausgabe

Happy Birthday Schlummer Atlas! 40 Jahre alt und doch ganz jung! Seit seiner Gründung ist es dem Schlummer Atlas jedes Jahr ein Anliegen, für seine Leser ein wertvoller Wegweiser zur Hotellerie im In- und Ausland zu sein. Der strukturiert, übersichtlich und nach Städten sortierte Inhalt ist Jahr für Jahr ein aktuelles Abbild der sich stetig wandelnden Hotellerie. Ob die Leser ein Messehotel suchen, in den Urlaub fahren wollen, eine Geschäftsreise planen oder ein Hotel in einer der beeindruckenden Metropolen wie Hamburg oder München suchen, in der Auswahl der rund 4000 zusammengestellten Hotels werden sie sicher fündig!



Der Schlummer Atlas zeigt auch in der 40. Auflage wieder die gesamte Breite der Hotellerie. Vom bürgerlichen Hotel bis hin zur Luxus-Herberge werden Hotels aus Deutschland, Österreich und Südtirol vorgestellt. Die Regionen Elsass, Luxemburg, Niederlande und Schweiz sind nicht mehr Bestandteil der Printausgabe, können aber dennoch Online über www.schlummer-atlas.de recherchiert werden.



Als Pionier der ersten Stunde startete der Schlummer Atlas vor 40 Jahren. Mit seinem eigenen 5-Sterne-Bewertungssystem setzte er Maßstäbe für die Branche und ist noch heute ein wichtiges Informationsmedium für Reisende und das Hotelgewerbe. In den letzten Jahrzehnten wurde der Schlummer Atlas stets weiterentwickelt und verbessert. Themen wie "Nachhaltiges Reisen", bei dem der Leser die Möglichkeit hat, auf Grundlage der mit dem Nachhaltigkeitssiegel "GreenSign" gekennzeichneten Hotels ein entsprechendes Haus auszusuchen, gehören heute selbstverständlich zum Inhalt.



Alle Hotels werden wieder zuverlässig, kritisch und aktuell vorgestellt. Neben der kompakten Darstellung des Hotels mit Ausstattungs-Symbolen und deren Beschreibungen helfen zahlreiche Fotos und die Schlummer Atlas-Sterne-Bewertung mit bei der Auswahl des Reiseziels.



Umfangreiche Reisekarten am Ende des Guides geben einen schnellen Überblick über die Lage der aufgeführten Hotels und Citypläne mit Hoteleinträgen erleichtern die Orientierung in den Großstädten. Auch 2017 wird der Schlummer Atlas wieder von der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. empfohlen.



Die 40. Ausgabe des Schlummer Atlas wird im Rahmen der „19. BUSCHE GALA“ am 24.10.2016 im Schlosshotel Kronberg in Kronberg im Taunus der Öffentlichkeit vorgestellt. Traditionsgemäß entstand auch diese Ausgabe wieder in Kooperation mit dem Haus Aral.



Das Vorwort oder was die Redaktion ihren Lesern mit auf den Weg geben will:

Der Schlummer Atlas feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag! − Sein Start setzte vor 40 Jahren Maßstäbe für die Beherbergungsbranche. Mit Hilfe eines eigenen 5-Sterne-Bewertungssystems und einer transparenten Übersicht von ausgewählten Hotels und Gasthäusern, bekamen Reisende eine verlässliche Entscheidungshilfe bei der Wahl ihrer Unterkunft. Diese Vorzüge bietet Ihnen der beliebte Hotelführer bis heute.



In den letzten Jahrzehnten wurde der Schlummer Atlas natürlich stets weiterentwickelt und verbessert. Sie finden in der vorliegenden Ausgabe zum Beispiel ein Portfolio von rund 4000 Hotels in Deutschland, Österreich und Südtirol sowie interressante Hotel-Tipps aus dem angrenzenden Ausland – Luxus- und Budgethotels, Familien-, Wellness- oder Tagungshotel – dazu eine praktische Reisekartografie sowie eine Übersicht der Qualitätskriterien zur Wahl eines Hotels. Um möglichst schnell zu der für Sie bestmöglichen Buchungsentscheidung zu gelangen, erhalten Sie zusätzlich aussagekräftige Features mit zahlreichen Fotos zum Vergleich. Dafür müssen Sie nicht auf zig Internetportalen gleichzeitig surfen, sondern können sämtliche Informationen bequem vom Sofa aus abrufen – eine phantastische Vorstellung im Zeitalter der medialen Welt und obendrein: bequem und zeitsparend!



In diesem Sinne wünschen wir Ihnen außergewöhnliche Übernachtungserlebnisse und danken Ihnen von Herzen für Ihre Treue zum Schlummer Atlas.



Ab 06.10.2016 im Buchhandel und an den Aral Tankstellen:

Schlummer Atlas 2017. Ein Wegweiser zu rund 4.000 Hotels. Geprüft und benotet: Deutschland, Österreich und Südtirol. 672 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen und Stadtpläne, Hardcover in Fadenheftung, 15,5 x 23,1 cm, 40. Auflage, ISBN: 978-3-89764-382-6, € 29,95 [D] / € 30,80 [A]



Im Internet:

www.schlummer-atlas.de

facebook.com/schlummer.atlas



Als App für iOS im App Store oder für Android im Google Play Store:

www.schlummer-atlas.de/mobile/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren