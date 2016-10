Ausgezeichnet! Schlemmer Atlas 2017 bewertet über 3.000 Restaurants

Ein Buch erscheint in der heutigen Zeit schon fast antiquarisch. Und doch ist vielen Menschen die Haptik ein Bedürfnis. Etwas real in den Händen zu fühlen, den Geruch des frisch Gedruckten zu schnuppern … Diese sinnliche Erfahrung schätzen gerade Gourmets, die ständig auf der Suche nach neuen Sinneserlebnissen sind. Der Schlemmer Atlas 2017 ist also erlebnisorientierter denn je!



Als verlässlichen Führer durch die Gastronomielandschaft präsentiert das Verlagshaus Busche die 43. Auflage des Schlemmer Atlas 2017. Von ambitionierter bis zur besten Küche aus Deutschland, Österreich und Südtirol findet der Leser hier über 3.000 bewertete Restaurants auf 656 Seiten. Die Regionen Elsass, Luxemburg, Niederlande und Schweiz sind nicht mehr Bestandteil der Printausgabe können aber dennoch Online über www.schlemmer-atlas.de recherchiert werden.



Den „Besten der Besten“ widmet sich wieder der redaktionelle Vorspann des Buches. Besonders ausführlich werden die 23 der insgesamt 26 Spitzenköche und Spitzenköchinnen des Jahres in Interviews präsentiert. Dazu können detaillierte Porträts über die Preisträger der von der Schlemmer Atlas Redaktion verliehenen Auszeichnungen Aufsteiger-, Sommelier-, Neueröffnung-, Nachhaltigkeitskonzept-, Pâtissier-, Oberkellner-, Bar-, Weingut-, Gastronom und erstmalig auch Köchin des Jahres in gewohnter Qualität nachgelesen werden.



Die 43. Ausgabe des Schlemmer Atlas wird im Rahmen der „19. BUSCHE GALA“ am 24.10.2016 im Schlosshotel Kronberg in Kronberg im Taunus der Öffentlichkeit vorgestellt. Traditionsgemäß entstand auch diese Ausgabe wieder in Kooperation mit dem Haus Aral.



Das Vorwort oder was die Redaktion ihren Lesern mit auf den Weg geben will:

Hop on hop off, Pop up oder To Go – unsere Englischkenntnisse werden erweitert. Neu eröffnete und schnell wieder von der Bildfläche verschwundene Restaurants sind kein Zeichen von insolventer Geschäftspolitik, sondern ein bewusst eingesetztes, spannungserhöhendes Mittel, um Gäste zu locken.



Das Gästeverhalten ändert sich. Der Gast ist erlebnisorientierter, immer auf der Suche nach dem Neuen. Darauf stellen sich auch die Restaurants ein. Sie ändern nicht nur ihre Speisekarte, sondern oft ihr ganzes Konzept. Viele Gastronomen gehen dazu über, die Neuentdeckung der Légèreté auszurufen. Das Ende der „Steifzeit“ ist gekommen, die Zeit der „Ehrfurchtstempel“ ist vorbei. Der Kellner begrüßt uns freundschaftlich, wir lassen die strenge Etikette vor der Tür und zücken das Handy bei jedem Gang. Die am Meisten geposteten Fotos im Jahr 2016 waren Bilder vom Essen. Schön oder schrecklich? Viele Menschen empfinden es als vollkommen uninteressant zu sehen, was ein Bekannter isst. Aber es kann auch eine Art Wertschätzung sein, die schönen Momente im Leben festzuhalten und mit seinen Freunden teilen zu wollen. Wie sagte schon Goethe: „Kein Genuss ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er hinterläßt ist bleibend.“ Wie recht er haben sollte.



Wir wollen diesen viel zitierten Spruch Goethes um den Zusammenhang erweitern: „Bedenken Sie, was Natur und Kunst, was Handel, Gewerke und Gewerbe zusammen schaffen müssen, bis ein Gastmahl gegeben werden kann.“ Also: Alle Mühe lohnt sich, wenn sie wert geschätzt werde.



Ab 06.10.2016 im Buchhandel und an den Aral Tankstellen:

Schlemmer Atlas 2017. Ein Wegweiser zu über 3.000 Restaurants. Geprüft und benotet: Deutschland, Österreich und Südtirol. 656 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen und Citypläne, Hardcover in Fadenheftung. 15,5 x 23,1 cm, 43. Auflage, ISBN: 978-3-89764-381-9, € 29,95 [D] / € 30,80 [A]



Im Internet:

www.schlemmer-atlas.de

facebook.com/schlemmer.atlas



Als App für iOS im App Store oder für Android im Google Play Store:

www.schlemmer-atlas.de/mobile/

