GeMit-Projekt unterstützt betriebliche Gesundheitsförderung im Mittelstand

Die Vorteile betrieblicher Gesundheitsförderung haben sich unter Arbeitgebern längst herumgesprochen. Keine Frage, nur gesunde Mitarbeiter können einen effektiven Beitrag zum Erfolg ihres Unternehmens leisten. Trotzdem sind es bislang vor allem große Unternehmen, die ihren Mitarbeitern entsprechende Gesundheitsleistungen anbieten können. Das Gros der kleinen und mittelständischen Unternehmen hingegen kann sich den Aufwand und die Kosten betrieblicher Gesundheitsmaßnahmen schlicht nicht leisten. Damit sich auch diese Unternehmen um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern können, hat der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) gemeinsam mit dem BGF Institut das Projekt GeMit (Gesunder Mittelstand) ins Leben gerufen. Im Rahmen des GeMit-Projekts werden bundesweit Betriebsnachbarschaften gegründet, welche über zweieinhalb Jahre von einem BVMW-Koordinator vor Ort betreut werden. Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Organisation und Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Verbund, die kleinere Unternehmen alleine nicht umsetzen könnten. Bis Ende 2017 wird das Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) fachlich begleitet.



Auftaktveranstaltung mit prominenten Gästen



Für das Projekt GeMit München hat der BVMW die Direktkrankenkasse BIG-direkt gesund als Leistungsträger gewonnen. Der Startschuss der Betriebsnachbarschaft München fällt am



26. Oktober 2016 von 14:30 bis 19:00 Uhr bei einem Auftaktevent mit den zehn Projektpartnern in den Räumen der LEGIAL AG in der Thomas-Dehler-Straße 2, 80737 München.



Nach einem Grußwort von Prof. Dr. Wolfgang H. Caselmann, Ministerialrat und Leiter des Referats Medizinische Fachangelegenheiten, Gesundheitsförderung und Prävention im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, erwartet die Teilnehmer eine Reihe spannender Impulsvorträge rund um das Thema Gesundheit und betriebliche Gesundheitsförderung u.a. von Prof. Dr. med. Martin Halle, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TU München. Ob Rückenschule, Fitness, Ernährungsberatung oder psychische Gefährdungsbeurteilung - welche Maßnahmen sich im betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Praxis bisher besonders bewährt haben, diskutieren die erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmer der zehn Projektpartner im Rahmen einer Podiumsdiskussion. An den Informationsständen der einzelnen Projektpartner werden interessierte Unternehmen persönlich über die Projektteilnahme sowie einzelne Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung beraten. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist noch bis zum 24. Oktober per E-Mail an bayern@bvmw.de möglich.



Aufruf an Unternehmen



Zahlreiche, ambitionierte Unternehmen aus dem Mittelstand haben sich der Betriebsnachbarschaft GeMit München bereits angeschlossen. Es werden jedoch noch weitere interessierte Unternehmen gesucht, denn je mehr Unternehmen an GeMit teilnehmen, desto größer ist der Vorteil für jeden Einzelnen. Alle Vorteile eines Anschlusses an die Betriebsnachbarschaft GeMit München sind nachlesbar auf www.mittelstandinbayern.de/bvmw-bayern/event/projektstart-gesunder-mittelstandmuenchen/.



Projektpartner von GeMit München sind BIG-direkt gesund, bgf München, ecoblue, Forum Arbeitsgesundheit, instingo, Johannesbad, LEGIAL, mana.mak, Paula bewegt und vitaliberty.

