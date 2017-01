BLGS kritisiert Berichterstattung zur Generalistik

Anlässlich eines Artikels in der Berliner Zeitung vom 09. Januar dieses Jahres hat der Vorstand des Bundesverbands Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) e.V. nicht nur Positionen gegen die Generalistik scharf kritisiert, sondern auch die teilweise unausgewogene Berichterstattung bemängelt. Auf den o.g. Beitrag reagierte der BLGS mit folgendem Leserbrief, den die Berliner Zeitung am 14.01.2017 in gekürzter Form veröffentlichte:



Sehr geehrte Damen und Herren,



in Ihrem Beitrag „Alleskönner für Kranken- und Altenpflege" vom 09.01.2017 berichten Sie über die geplante Ausbildungsreform in den Pflegeberufen, mit der eine auf alle Altersstufen ausgerichtete Pflegeausbildung (sog. Generalistik) angestrebt wird. Diese Reform wird von deutschen Pflegewissenschaftler/innen und nahezu allen relevanten Pflegeberufsverbänden aus guten Gründen und seit langem eingefordert. Sie wurde von der Großen Koalition vertraglich vereinbart, im Januar 2016 per Kabinettsbeschluss auf den parlamentarischen Weg gebracht und seitdem insbesondere von der CDU/CSU erfolgreich torpediert. Einige Argumente der Generalistik-Gegner findet Ihr Autor „sehr nachvollziehbar". Dazu gehört die Behauptung, eine berufsfeldbreite Pflegeausbildung sei für Hauptschüler zu anspruchsvoll und würde den Fachkräftemangel verstärken. Hinter dieser Behauptung steckt eine von zwei möglichen Denkarten:



Erstens: Pflege erfordert zwar eigentlich professionelles Berufshandeln. Politisches Ziel ist aber nicht in erster Linie die adäquate Versorgung der Bevölkerung, sondern die Unterbringung möglichst vieler Hauptschüler/innen in der Pflege. Diese sind aber in der Regel zu dumm für ein professionelles Ausbildungsniveau. Folglich muss dieses möglichst niedrig gehalten werden - auf Kosten der Ausbildungsqualität und damit der Pflegebedürftigen.



Oder zweitens: Pflege ist eigentlich eine recht anspruchslose Tätigkeit, vor allem wenn es sich bei den zu Pflegenden um ältere Menschen handelt. Ein wenig fachliches Grundwissen, angereichert mit angeborenen weiblichen Eigenschaften wie Geduld und Empathiefähigkeit, genügt. Die geplante Reform würde das Ausbildungsniveau nur künstlich überhöhen und weniger intelligente Interessierte ohne Not von der Pflege ausschließen.



Die erste Denkart zeugt überwiegend von Zynismus, die zweite von fehlender Sachkenntnis und alle beide lassen ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortungslosigkeit erkennen. Regelrechte politische Abgründe tun sich aber auf, wenn GKV-Spitzenverbandsvorstand Kiefer jetzt in einem Interview mit Ihrer Zeitung vorschlägt, man könnte doch mal eine Zeitlang beide Ausbildungswege zulassen und die Ergebnisse dann evaluieren. Hierzu ist zu bemerken, dass im Rahmen einer gesetzlichen Experimentierklausel bereits seit über zehn Jahren bundesweit Modellversuche gemeinsamer Pflegeausbildung stattfinden. Diese sind wissenschaftlich begleitet und evaluiert worden – mit positiven Ergebnissen. Hier stellt sich die Frage, ob Herr Kiefer als Kassenverbandschef das nicht weiß oder ob er diese wichtige Information bewusst verschweigt und vor allem, weshalb solche Fakten in Ihrem Beitrag unerwähnt bleiben. Wir als Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe sind der größte berufspolitische Zusammenschluss von Lehrenden und Schulen im Bereich der Pflege und verfügen über die relevante Fachexpertise. Wir haben in unseren Reihen mehrere Mitgliedsschulen, die im Rahmen der o.g. Modellklausel seit Jahren sehr erfolgreich generalistisch angelegte Ausbildungsgänge durchführen. Im Sinne einer zukünftig hoffentlich ausgewogeneren Berichterstattung möchten wir Sie herzlich einladen, Kontakt mit uns aufzunehmen und sich über weitere Hintergründe der Pflegeberufereform zu informieren – gerne auch im Rahmen eines Ortstermins an der Wannseeschule Berlin, die seit 2009 mit Begeisterung und Überzeugung generalistische Pflegekräfte ausbildet.



Mit freundlichen Grüßen

Christine Vogler



Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) e.V

Landesvorsitzende Berlin; stellv. Bundesvorsitzende

Schulleiterin Wannseeschule e.V.

Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V.

Der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) e.V. vertritt die Interessen der Lehrenden und der Bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Er ist Ansprechpartner in allen Bildungsangelegenheiten der Gesundheits- und Sozialberufe im Bereich der theoretischen und der praktischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Der BLGS engagiert sich in fachlichen, pädago-gisch-didaktischen Feldern, in der Mitgestaltung bildungspolitischer Prozesse sowie in der Bildungs-entwicklung und im Bildungsmanagement.



Der BLGS ist Ratsmitglied im Deutschen Pflegerat (DPR) und Trägerverband des Deutschen Bildungsrats für Pflegeberufe (DBR).

