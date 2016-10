bvdm vertritt Print auf der viscom frankfurt 2016

Vom 2. bis zum 4. November werden der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) sowie die Landesverbände auf der internationalen Fachmesse für visuelle Kommunikation, viscom, in Frankfurt am Main mit einem Stand vertreten sein.



Der Gemeinschaftsstand wird in Halle 8, Stand H16 zu finden sein. Themenschwerpunkte der Experten aus den Verbänden sind Technik, Markttrends und Berufsbilder für den Nachwuchs. So wird unter anderem die bvdm-Kampagne „Print macht mehr draus“ in der Standgestaltung prominent eingesetzt.



Die viscom findet seit 30 Jahren im Wechsel zwischen Düsseldorf und Frankfurt statt. Sie vereint zwei Fachmessen, viscom SIGN und viscom POS, unter einem Dach und versteht sich als jährlicher Treffpunkt für die Branchen der visuellen Kommunikation im werblichen Umfeld in Europa.



viscom SIGN ist die Fachmesse für Werbetechnik und Digitaldrucktechnologien. viscom POS fokussiert auf Kommunikation und Digitalisierung am Point of Sale und stellt unter anderem Druck- und Veredelungsanwendungen sowie Premium-Packaging-Produkte in den Vordergrund.



Mehr Informationen finden Sie unter www.viscom-messe.com.

Über den Bundesverband Druck und Medien e.V.

Der Bundesverband Druck und Medien e.V. (bvdm) ist der Spitzenverband der deutschen Druckindustrie. Als Arbeitgeberverband, politischer Wirtschaftsverband und technischer Fachverband vertritt er die Positionen und Ziele der Druckindustrie gegenüber Politik, Verwaltung, Gewerkschaften und der Zulieferindustrie. Getragen wird der bvdm von neun regionalen Verbänden. International ist er über seine Mitgliedschaft bei Intergraf und FESPA organisiert. Zur Druckindustrie gehören aktuell rund 8.600 überwiegend kleine und mittelständische Betriebe mit etwa 139.000 Beschäftigten.





