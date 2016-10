bvdm: Treffpunkt Technik erarbeitet Lösungen für die Druckproduktion von morgen

Am 6. und 7. Oktober tagte zum vierten Mal der Treffpunkt Technik des Bundesverbandes Druck und Medien (bvdm). In Fachgremien des Dachverbandes sowie in dem offenen Forum Innovation diskutierten Experten die Techniken, Prozesse, Geschäftsfelder und Kundeninteressen von morgen.



Forum Innovation als Impulsgeber für die Strategien von morgen



Strategieentwicklung stand im Mittelpunkt des Forum Innovation. Von Experten präsentiert und im Forum mit rund 100 Teilnehmern diskutiert wurden Technologietrends, künftige Geschäftsfelder, optimale Formen der Zusammenarbeit mit Auftraggebern und Zulieferern sowie die Potenziale von Print 4.0. Deutlich wurde: Auf allen Ebenen gibt es gewaltige Entwicklungsmöglichkeiten und der bvdm wird die Themen weiter vorantreiben.



Technik-Gremien und Fachgruppen stellen Weichen für die Produktion



In den traditionellen Gremiensitzungen standen konkrete praxisorientierte Themen auf der Tagesordnung. Dazu gehörten das Spitzerlaufen und die Dimensionsveränderung von Papieren im Offsetdruck, die objektive Bewertung von Softproofs auf Farbrichtigkeit, die Möglichkeiten und Grenzen der UV-Härtung, der Kompetenzausbau für Digitalmedien, die Investitionssicherheit beim Maschinenkauf, Steigerungen der Energieeffizienz sowie der Umgang mit der Umweltgesetzgebung. Erarbeitet wurden praxisnahe Lösungen und Positionen, die der bvdm gegenüber dem Gesetzgeber, der Zulieferindustrie und anderen Interessengruppen vertreten wird.



Kein Widerspruch: industrielle Fertigung und zielgruppengenaue Kreativität



Ein besonderer Programmpunkt des ersten Tages war die Verleihung des DID-Awards. Mit ihm werden herausragende Produkte der industriellen Druckweiterverarbeitung ausgezeichnet. Prämiert wurde das Doppelbuch „Oskar Leo Kaufmann: 69 Projekte 2012–1996“. Den Preis überreichte Dr. Paul Albert Deimel, Geschäftsführer des Deutschen Instituts Druck (DID), an Erik Kurtz, Kösel GmbH & Co. KG, Altusried-Krugzell. Das Werk belege, so die Jury, dass Kreativität plus exzellente industrielle Fertigung faszinierende, hochwertige Produkte hervorbringen können. Auf dem Weg zu Print 4.0 ist das eine gute Botschaft.



Der nächste Treffpunkt Technik findet am 19./20. Oktober 2017 in Berlin statt. Registrierung und weitere Informationen unter www.bvdm-online.de/TreffpunktTechnik/.

Über den Bundesverband Druck und Medien e.V.

Der Bundesverband Druck und Medien e.V. (bvdm) ist der Spitzenverband der deutschen Druckindustrie. Als Arbeitgeberverband, politischer Wirtschaftsverband und technischer Fachverband vertritt er die Positionen und Ziele der Druckindustrie gegenüber Politik, Verwaltung, Gewerkschaften und der Zulieferindustrie. Getragen wird der bvdm von neun regionalen Verbänden. International ist er über seine Mitgliedschaft bei Intergraf und FESPA organisiert. Zur Druckindustrie gehören aktuell rund 8.600 überwiegend kleine und mittelständische Betriebe mit etwa 139.000 Beschäftigten.

