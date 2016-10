Gysis Wortwitz und Messners Leidenschaft begeistern die Fertigbaubranche

Zum 20. Mal veranstaltete der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) jetzt sein alljährliches beliebtes Branchentreffen „Forum Intelligentes Bauen“. Rund 250 Angehörige der Fertigbauindustrie tauschten sich im Maritim Hotel Ulm aus und lauschten den Vorträgen von Prominenten aus Politik, Philosophie und Extremsport.



BDF-Präsident Johannes Schwörer begrüßte die Anwesenden ausgiebig, denn mit Verspätung erreichte Gregor Gysi das Rednerpult. Mit Charme und Wortwitz gelang es dem Linkspolitiker dennoch schnell, die Zuhörer zu fesseln. In seinem politischen Rundumschlag stellte er unterschiedliche Einstellungen der Bürger aus West- und Ostdeutschland zu weltpolitischen Themen gegenüber. Weil der Osten bis zum Mauerfall eine geschlossene Gesellschaft war, sei der Westen sehr viel europäischer. „Setzen wir aber auf die Jugend, dann kriegen wir das mit der Einheit hin“, so Gysis Appell. Generell sprach sich der ehemalige Oppositionsführer für mehr soziale Gerechtigkeit auf der Welt sowie explizit in Deutschland aus: „Der Solidaritätszuschlag muss für alle strukturschwachen Regionen gelten.“



Auch der zweite Redner des Tages stammte aus dem politischen Lager: Michael Spreng, Journalist, Politikberater und Wahlkampfleiter des ehemaligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber, analysierte ein Jahr vor der Bundestagswahl 2017 die aktuelle Parteienlandschaft. „Die Wähler wählen die Zukunft und nicht die Verdienste der Vergangenheit“, stellte er dabei fest.



Intellektuell anspruchsvoll ging es auch mit dem dritten Referenten weiter. Der Philosoph, Autor und Publizist Richard David Precht machte gleich zu Beginn seines Vortrags klar: „Die Inkompetenz-Kompensations-Kompetenz ist die Kompetenz von Philosophen.“ Weiter kündigte Precht den Zuhörern revolutionäre Zeiten vor allem auf dem von Industrie 4.0 geprägten Arbeitsmarkt an. „Die wirklich wichtigen Revolutionen der Menschheit sind die ökonomischen Revolutionen. Wenn wir die nicht von Anfang an sozialverantwortlich begleiten, steht uns Unruhe ins Haus.“



Apropos Haus: Der vierte und letzte Redner des Tages, Reinhold Messner, gab zur Freude der Anwesenden bekannt, dass sein Vater als erstes ein Fertighaus gekauft habe. Der passionierte Extremsportler begeisterte die Zuhörer mit einem spannenden und authentischen Abriss aus seinem Leben – vom Erklimmen des Mount Everest bis zum Durchqueren der Antarktis. „Wenn wir den Versuch nicht wagen würden, ein bisschen weiter zu gehen als vorherige Generationen, wären wir irgendwo in der Steinzeit stecken geblieben.“ Und: „Motivation entsteht in uns, wenn wir uns mit unserer Sache identifizieren.“ Nickend fanden sich viele Fertighaushersteller in den Aussagen Messners wieder und nutzten abschließend gerne die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto mit der Bergsteigerlegende.



„Die Jubiläumsausgabe des Forums Intelligentes Bauen bot einmal mehr einen sehr guten Rahmen für ausgiebige Branchengespräche, aber auch für willkommene Impulse von außen. Wir sind eine innovative Branche, die gerne über den Tellerrand hinaus schaut“, so BDF-Hauptgeschäftsführer Dirk-Uwe Klaas. BDF/FT



