Fertighausbranche wächst stärker als der Gesamtmarkt - Umsatz und Beschäftigtenzahl steigen

Den deutschen Fertighausherstellern geht es gut. Das belegen sowohl die Baugenehmigungszahlen für das laufende Kalenderjahr als auch die Ergebnisse der aktuellen Branchenumfrage des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). „Wir dürfen auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 sowie auf gute Prognosen für das kommende Geschäftsjahr blicken. Dabei wuchs unsere Branche in den vergangenen Monaten erneut stärker als der Gesamtmarkt“, verkündete BDF-Präsident Johannes Schwörer heute auf der Mitgliederversammlung des Fertigbauverbandes in Ulm.



Von Januar bis Juli 2016 wurden 11.015 Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise erteilt. Das entspricht einem Zuwachs von starken 12,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9.834 Baugenehmigungen). Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 64.676 (Vorjahreszeitraum: 59.752) neue Ein- und Zweifamilienhäuser aller Bauweisen genehmigt, was einem vergleichsweise schwächeren Zuwachs von 8,2 Prozent entspricht. Entsprechend stieg der Marktanteil der Fertigbauweise auf aktuell 17,0 Prozent (Vorjahr: 16,5 Prozent) im bundesweiten Durchschnitt. Regional verteilt sich dieser Marktanteil traditionell sehr unterschiedlich: Baden-Württemberg und Hessen weisen mit 28,5 beziehungsweise 28,0 Prozent den höchsten, Niedersachsen und Hamburg mit 7,2 beziehungsweise 4,9 Prozent den geringsten Fertigbauanteil aller Bundesländer auf.



Laut der aktuellen Branchenumfrage des BDF bleiben die Fertighaushersteller auch für die Zukunft optimistisch. Die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branche bewerten 74 (Vorjahr: 61) Prozent der Unternehmen als gut – knapp ein Drittel erwartet sogar, dass sich die Marktsituation noch weiter verbessern wird. Der Umsatz der 47 Mitgliedsbetriebe des Verbandes, die etwa 90 Prozent des bundesdeutschen Marktes abdecken, betrug im vergangenen Jahr 1,94 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2016 geht der Verband von einem Umsatzwachstum um 16 Prozent auf dann 2,25 Milliarden Euro aus. Die Beschäftigungszahl in der Branche lag Ende 2015 bei 9.800. Bis Ende dieses Jahres steigt sie erwartungsgemäß auf knapp 10.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.



Branchentreff mit Gregor Gysi & Eröffnung der FertighausWelt Günzburg



Auch Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung: Präsident Johannes Schwörer wurde wie erwartet einstimmig in seinem Amt bestätigt. Für den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Georg Huf rückt Markus Baukmeier in den BDF-Vorstand. Dr. Frank Gussek, Hans-Volker Noller, Alexander Lux, Thomas Sapper, Dr. Mathias Schäfer und Axel Quaiser komplettieren den Vorstand.



Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet die 20. Auflage des beliebten und wichtigsten Branchentreffs „Forum Intelligentes Bauen“ statt. Zu den Gästen gehörten Gregor Gysi und Reinhold Messner sowie Philosoph Richard David Precht und Politikberater Michael Spreng.



Ein weiteres Highlight erwartet die Branche am bevorstehenden Wochenende, 8. und 9. Oktober 2016. Dann eröffnet der BDF direkt neben dem Legoland in Günzburg seine fünfte Musterhausausstellung „FertighausWelt“ mit einem großen Familienfest. Alle Interessierten können am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die 17 hochmodernen und voll ausgestatteten Musterhäuser kostenlos besichtigen. Das gesamte Investitionsvolumen des Erlebnisparks für nachhaltiges Bauen beträgt rund 17 Millionen Euro. Erstmals sind alle Musterhäuser in eine gemeinsame Gartenanlage integriert und gleichen somit einer idyllischen Vorstadtsiedlung mitsamt Wasserlauf und Kinderspielplatz.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren