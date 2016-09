15.000 Besucher beim "Tag der Musterhäuser"

Rund 15.000 Besucher zählte der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) anlässlich des „Tags der Musterhäuser“ am Sonntag, 25. September 2016, in den großen Musterhausparks quer durch die Republik. An 13 Standorten mit insgesamt mehr als 300 Musterhäusern folgten Bauinteressierte und deren Familien der Einladung der Ausstellungsbetreiber. Diese hatten teilweise ihre traditionellen Herbstfeste am Termin und unter der Überschrift des bundesweiten Branchentags veranstaltet. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen genossen die Bauinteressierten ein umfassendes Informationsangebot rund um das energieeffiziente Bauen mit Holz sowie ein buntes Rahmenprogramm.



Insgesamt rund 4.000 Besucher zählten die vier FertighausWelten des BDF in Wuppertal, Köln, Nürnberg und Hannover, wo der „Tag der Musterhäuser“ unter dem Motto Energieeffizienz stand. Die Physikanten begeisterten Groß und Klein mit spannenden Experimenten rund um Energie. Karten für das Bundesligaspiel Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund wurden verlost, und die glücklichen Gewinner werden live mitfiebern können. Einen TESLA nicht nur aus weiter Ferne bewundern, sondern sich reinsetzen und wie in die Zukunft geschleudert fühlen, war ein besonderes Erlebnis. Kunstliebhaber bewunderten professionelle Fotografien, sei es von majestätischen Quallen, über berühmte Skylines bis hin zu Naturmotiven.



Im Deutschen Fertighaus Center Mannheim stand der Aktionstag am gesamten Wochenende unter dem Motto „Bunte Vielfalt im Fertigbau“. Mehr als 2.000 Besucher – darunter viele junge Familien mit Kindern – erfreuten sich am Herbstfest mit Live-Musik und dem Mitmachzirkus „Paletti“. Zudem berichtete der legendäre Fußballfunktionär Reiner Calmund von den Erfahrungen mit seinem neuen Fertighaus, gab fleißig Autogramme und stand für Schnappschüsse zur Verfügung.



Reges Treiben herrschte auch in der Fertighaus-Ausstellung an der Messe Offenburg. Viele Besucher der am Wochenende gestarteten Oberrhein Messe nutzten den „Tag der Musterhäuser“ für einen Abstecher zu den modernen Wohnlösungen in Fertigbauweise.



Die Ausstellungen von Eigenheim & Garten in Fellbach bei Stuttgart, Bad Vilbel und Poing bei München zählten insgesamt mehr als 5.300 Besucher. Gerade in Fellbach war man erfreut über den großen Andrang auf das Volksfest rund um die gut 60 Musterhäuser, da unweit entfernt die berühmten Cannstatter Wasen eröffneten. In Poing drehte sich alles um das Thema „Regenerative Energien und E-Mobilität“.



Insgesamt rund 2.500 Besucher lockten die drei Ausstellungen Unger Park in Chemnitz, Dresden und Erfurt mit ihren Herbstfesten anlässlich des „Tags der Musterhäuser“ an. Neben einem bunten Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie bekamen die Gäste allerlei Informationen rund um die Vorzüge des modernen Holz-Fertigbaus geboten.



Im HausBauPark Villingen-Schwenningen kamen Fertigbauinteressierte und Kunstliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Kunst trifft Haus“ wurde eine Ausstellung mit Bildern, Gemälden und Fotografien von regionalen Künstlern am „Tag der Musterhäuser“ feierlich eröffnet. Noch bis zum 30. November 2016 können die Werke besichtigt werden. Etwa 300 begeisterte Besucher ließen sich die Vernissage am Sonntag ebenso wenig entgehen wie eine Erkundungstour durch die elf Musterhäuser.



„Der Tag der Musterhäuser hat sich als Publikumstag der Fertigbaubranche etabliert. Dass er von so vielen Menschen genutzt wird, um sich über die Vorteile unserer modernen Bauweise zu informieren, freut uns ebenso wie das Engagement der Ausstellungsbetreiber. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm hat zusammen mit dem guten Wetter dazu beigetragen, dass der Aktionstag in vielen Ausstellungen der besucherstärkste Tag des Jahres war“, so BDF-Hauptgeschäftsführer Dirk-Uwe Klaas. BDF/FT



Weitere Informationen über Musterhäuser und die Fertigbauweise unter www.fertighauswelt.de

