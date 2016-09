So viel besitzen die Deutschen

Auf etwa 13 Billionen Euro beläuft sich das Geld-, Immobilien- und Gebrauchsvermögen der privaten Haushalte in Deutschland (siehe Grafik). Davon entfallen rund sieben Billionen Euro auf Immobilien und Grundstücke, über fünf Billionen Euro auf Geldvermögen und eine Billion Euro auf Gebrauchsvermögen wie PKWs, Möbel, Computer, Fernseher, Schmuck usw.



Im Vergleich zur Höhe des Vermögens sind die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte mit 1,6 Billionen Euro insgesamt sehr bescheiden. Zieht man die Kreditschulden vom Geld- und Sachvermögen ab, so verbleibt den Deutschen ein beachtliches „Nettovermögen“ von über elf Billionen Euro.



Zum Geldvermögen gehören nicht nur Bankeinlagen und Bargeld (knapp 40 Prozent), sondern auch Lebensversicherungen und Ansprüche an Pensionskassen (betriebliche Altersvorsorge). Auf sie entfallen ebenfalls fast 40 Prozent. Nur gut sechs Prozent sind in Aktien investiert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren