Dr. Michael Frenzel erneut zum Präsidenten der Tourismuswirtschaft gewählt

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Dr. Michael Frenzel ist am heutigen Donnerstag von der Mitgliederversammlung des Verbands einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Frenzel steht dem Verband seit 2012 vor.



Zum neuen stellvertretenden BTW-Präsidenten und Schatzmeister wurde einstimmig DEHOGA-Präsident Guido Zöllick gewählt. Zöllick war in der vergangenen Woche von den DEHOGA-Delegierten zum Nachfolger von Ernst Fischer an der Spitze des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands gewählt worden und tritt nun auch im BTW-Präsidium die Nachfolge Fischers an. Wiedergewählt als stellvertretende BTW-Präsidenten wurden ebenfalls einstimmig Jens Bischof (Deutsche Lufthansa) und Norbert Fiebig (Deutscher ReiseVerband DRV).



Erstmals ins BTW-Präsidium gewählt wurden neben Zöllick auch Stefanie Berk (Thomas Cook), Joachim König (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren), Dr. Ralph Körfgen (DB Vertrieb), Michael Otremba (Hamburg Tourismus GmbH) und Reinhard Quante (Europcar).



Im Präsidium des BTW sind damit künftig vertreten:



Präsident:

Dr. Michael Frenzel



Stellvertretende Präsidenten:

Jens Bischof (Deutsche Lufthansa AG)

Norbert Fiebig (Deutscher ReiseVerband e.V. DRV)



Stellvertretender Präsident und Schatzmeister:

Guido Zöllick (DEHOGA Bundesverband e.V.)



Präsidiumsmitglieder:



Stefanie Berk (Thomas Cook)

Richard Eberhardt (RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V.)

Sören Hartmann (DER Touristik GmbH)

Kurt Heinen (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. ADAC)

Dr. Ralph Körfgen (DB Vertrieb GmbH)

Dr. Roland Mack (Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Laurent Picheral (Hotelverband Deutschland e.V. IHA)

Reinhard Quante (Europcar Autovermietung GmbH)

Robert Salzl (Tourismus Oberbayern München e.V. TOM)

Ralf Teckentrup (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. BDF)



Stellvertretende Präsidiumsmitglieder:



Richard Bader (Europäische Reiseversicherung AG)

Dr. Christian Göke (Messe Berlin GmbH)

Jens Huwald (Bayern Tourismus Marketing GmbH)

Burkhard Kieker (Berlin Tourismus und Kongress GmbH)

Joachim König (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. EVVC)

Michael Otremba (Hamburg Tourismus GmbH)



Die nächste BTW-Präsidiumswahl findet 2018 statt.

Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) e.V





