Uranfabrik Almelo (NL): ABC Abwehr Bataillon Höxter bei grenzüberschreitender militärischer Katastrophenschutzübung

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) weist darauf hin, dass in dieser Woche in Almelo (Niederlande) eine deutschniederländische Katastrophenschutzübung stattfindet, die offenbar als militärische Übung durchgeführt wird. Die Übung bezieht sich auch auf die niederländische Urananreicherungsanlage in Almelo, die ebenso wie die Schwesteranlage in Gronau (NRW) vom Urenco-Konzern betrieben wird. Beteiligt an der Übung ist auch das "ABC Abwehr Bataillon Höxter".



Die niederländische Friedensstiftung VEDAN ruft dazu auf, am Dienstag, 8. November 2016, von 12 bis 13 Uhr an einer Mahnwache vor der Urananreicherungsanlage in Almelo teilzunehmen. Ort der Mahnwache ist das Haupttor der niederländischen Urananreicherungsanlage (Almelo, Bornsestraat / Drienemansweg). Der BBU solidarisiert sich mit der Mahnwache und fordert die sofortige Stilllegung aller Urananreicherungsanlagen: In Almelo, in Gronau und anderswo.



In einer Pressemitteilung vom 7. November 2016 erläutert die Friedensstiftung VEDAN, warum sie die Katastrophenschutzübung kritisch begleitet. In der Pressemitteilung heißt es:



"Mit dieser Protestaktion richtet sich die Stiftung VEDAN gegen zwei Aspekte die bei dieser Katastrophenschutzübung im Mittelpunkt stehen. Zunächst kritisiert VEDAN, dass sich das niederländische Militär bei dieser und bei anderen Katastrophenschutzübungen als Hüter der innerstaatlichen Sicherheit darstellt, obwohl das vorrangig ein Aufgabenbereich der Feuerwehr und Polizei ist. Dies gilt auch für den Fall eines terroristischen Anschlags, um den es in Almelo und auch bei der Urenco-Urananreicherungsanlage fiktiv gehen soll. Der militärische Kampf gegen den Terrorismus hat im Ausland (Afghanistan, Irak, Libyen) zu weiterem Unglück geführt und hat die Welt nicht sicherer gemacht. Darum lautet unser erstes Motto der Mahnwache: "Krieg ist keine Lösung".



Die Urananreicherungsanlage der Urenco stellt in der Tat, ebenso wie Atomkraftwerke, ein potentielles Ziel für Anschläge dar. Während sich ein Atomkraftwerk durch einen Anschlag in eine Atombombe verwandeln kann, könnten bei Urenco besonders chemische und radioaktive Giftwolken frei werden und Almelo bedrohen. Das ist überhaupt bei Urenco ein enormes Risiko, das in der Vergangenheit auch immer wieder deutlich wurde. Ans Licht kamen "kleine Unglücke" und Unklarheiten bei der Überwachung der Anlagensicherheit.



Gegen die Folgen derartiger Ereignisse kann das Militär die Bevölkerung nicht schützen.



Den besten Schutz bietet die Stilllegung von Atomkraftwerken und von Urenco. Das zweite Motto der Protestaktion lautet daher: Kein Friede mit Atomenergie".



Hintergrundinformationen:



http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/almelo/oefenen-voor-doemscenario-inalmelo- 1.6577158 http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/almelo/vluchtende-gevangenen-doorwolk- chemicali%C3%ABn-bij-terrorisme-oefening-almelo-1.6612414 http://www.enschedevoorvrede.nl



Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.

Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bonn. Weitere Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem BBU beizutreten um die themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu verstärken. Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und umweltfreundliche Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen die gefährliche CO2-Endlagerung, gegen Fracking und für umweltfreundliche Energiequellen.

