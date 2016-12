Rangliste der Bietergruppe Bundesemissionen

Im Jahr 2016 sind in 72 Auktionen Bundeswertpapiere (Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen, Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes und inflationsindexierte Bundeswertpapiere) über die Bietergruppe Bundesemissionen platziert worden.



Die nachfolgende Liste zeigt die Rangliste der 36 Mitglieder der Bietergruppe für das Jahr 2016. Die Rangliste basiert auf den von den Mitgliedern im Jahre 2016 übernommenen und nach Kapitalbindungsdauer und Zinsänderungsrisiko gewichteten Zuteilungsbeträgen. Die Gewichtungsfaktoren wurden am 10. Dezember 2014 veröffentlicht.



Im Jahr 2017 bleiben die Gewichtsfaktoren unverändert. Die Rangliste wird zweimal jährlich, gegen Ende Juni und Dezember, veröffentlicht.



Bietergruppe Bundesemissionen

Rangliste der Mitglieder per Jahresende 2016 *)



Rang / Mitglieder der Bietergruppe

1 Nomura International plc

2 BNP Paribas S.A.

3 Commerzbank AG

4 Citigroup Global Markets Ltd.

5 HSBC France S.A.

6 Goldman Sachs International Bank

7 Deutsche Bank AG

8 Barclays Bank PLC

9 UniCredit Bank AG

10 Morgan Stanley & Co. International PLC

11 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

12 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

13 Société Générale S.A.

14 ABN AMRO Bank N.V.

15 J.P. Morgan Securities Ltd.

16 Landesbank Baden-Württemberg

17 Merrill Lynch International

18 Bankhaus Lampe KG

19 UBS Europe SE

20 Danske Bank A/S

21 Rabobank International

22 Natixis

23 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

24 The Royal Bank of Scotland PLC (Niederlassung Frankfurt)

25 Banco Santander S.A.

26 ING Bank N.V.

27 Banca IMI S.p.A.

28 Mizuho International PLC

29 DekaBank Deutsche Girozentrale

30 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 31 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 32 Bayerische Landesbank

33 Scotiabank Europe PLC

34 Nordea Bank Finland PLC

35 Jefferies International Ltd.

36 BHF-Bank AG



*) Reihenfolge nach den im Jahr 2016 gewichteten übernommenen Zuteilungsbeträgen









