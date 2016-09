Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2016

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich im Jahresverlauf reduziert. Der Bund beabsichtigt daher, im vierten Quartal seine Emissionen gegenüber der im Dezember 2015 veröffentlichten Vorausschau um insgesamt 7 Mrd. € zu kürzen. Damit sinkt das geplante Jahresemissionsvolumen auf 200,5 bis 204,5 Mrd. Euro (inklusive inflationsindexierter Bundeswertpapiere).



Kapitalmarktinstrumente



Bei der Aufstockung der 0% Bundesobligation, fällig am 8. Oktober 2021 (ISIN DE0001141745), am 26. Oktober 2016 wird das Emissionsvolumen um 1 Mrd. € auf 3 Mrd. € reduziert.



Geldmarktinstrumente



Die neue Ausgabe der für den 10. Oktober 2016 angekündigten 6-Monats- Unverzinslichen Schatzanweisung (Bubills), fällig am 12. April 2017, (ISIN DE0001137610) wird um 1 Mrd. € auf 2 Mrd. € reduziert. Die geplanten neuen Ausgaben von 6- und 12-Monats- Unverzinslichen Schatzanweisungen am 24. Oktober, 14. November und 21. November 2016 entfallen.



Grundsätzlich gilt für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Beträge und Termine - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen oder je nach Kapitalmarktsituation - ändern können. Der Bund beabsichtigt jedoch, die genannten Emissionsvorhaben soweit wie möglich durchzuführen, um den Marktteilnehmern eine verlässliche Orientierung für ihre Investitionsentscheidung zu geben. In Abhängigkeit von Marktbedingungen und sonstigen Rahmendaten ist auch die Begebung weiterer Finanzierungsinstrumente möglich.

