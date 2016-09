Digitale Woche von Minister Gabriel und Staatssekretärinnen Zypries und Gleicke

Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Die steigende Vernetzung von Geräten, Maschinen und Menschen über das Internet wächst rasant und betrifft alle Industriesektoren und alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit der "Digitalen Strategie 2025", die ganz bewusst über die Grenzen von Legislaturperioden hinaus ausgerichtet ist, hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) einen Weg aufgezeigt, wie Deutschland zum modernsten Industrie- und Wirtschaftsstandort gemacht werden kann.



Bundeswirtschaftsminister Gabriel und die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des BMWi nehmen zahlreiche "digitale" Termine wahr, um das Thema weiter voranzubringen: Minister Gabriel hat heute die Start-up-Plattform AirbusBizLab des Flugzeugherstellers Airbus in Hamburg gemeinsam mit Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz besucht. Zur Digitalisierung in der Luftfahrtbranche hat Staatssekretärin Zypries heute bei der bitkom-Konferenz über das Thema "Digitale Luftfahrt" gesprochen sowie beim Bundesverband Gesundheits-IT über die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche diskutiert. Sie hat heute zudem bei der Veranstaltung "dig IT - Digital Disruption & Transformation" eine Keynote zur "Digitalen Strategie 2025 - Deutschland und Europa auf dem Weg zu einer digitalen Wirtschaft" gehalten und lädt Abends zur "Social Start-up Night" ins BMWi ein. Dort können sich etablierte Sozialunternehmen mit innovativen Start-ups vernetzen. Diese Veranstaltung ist Teil einer Reihe des BMWi im Rahmen der Initiative "Neue_Gründerzeit" zur Förderung von Start-ups.



Die Parlamentarische Staatssekretärin Gleicke wird morgen, 28. September, beim Industrie 4.0 - Kongress des ProduktionNRW über die Digitalisierung des Mittelstands sprechen.



Alle "Digital-Termine" der Woche im Überblick:



Di, 27. September 2016



09:00 PSt'in Zypries: Big Data Summit - Bitkom/IHK: Keynote - "Aus Big Data wird Smart Data" - Chancen für die dt. Wirtschaft



11:30 BM Gabriel: Unternehmensbesuch START up Center AIRBUS zusammen mit Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg - presseöffentlich



13:00 PSt'in Zypries: Keynote "Digitale Strategie 2025 - Deutschland und Europa auf dem Weg zu einer digitalen Wirtschaft" bei der Veranstaltung "dig IT - Digital Disruption & Transformation"



18:15 PSt'in Zypries: Social Start-up Night "Vom Social thinking zu Social Entrepreneurship" - presseöffentlich



Mi, 28. September 2016



14:00 PSt'in Gleicke: Rede / "Kongress Industrie 4.0 - Erfolgreiche Strategien für den Mittelstand in NRW - presseöffentlich



18:30 PSt'in Zypries: Siegerehrung der "Cyber Security Challenge Germany", Keynote und Preisübergabe - presseöffentlich



Do, 29. September 2016



11:00 PSt'in Zypries: Keynote / "Zukunft.Gesundheit.Digital" vom Bundesverband Gesundheits-IT



13:00 PSt'in Zypries: Impulsvortrag / bitkom-Konferenz "Digitale Luftfahrt - presseöffentlich



Fr, 30. September 2016



10:00 PSt'in Zypries: Panel / 2. Außenwirtschaftstag IKT - Digitale Innovation, Informations- und Kommunikationstechnologie



In der vergangenen Woche hat das BMWi zudem das Aktionsprogramm Digitalisierung vorgestellt. Darin wird die Digitale Strategie 2025 mit Maßnahmen konkretisiert und auf nächste Schritte fokussiert, um Investitionen in Digitalisierung und digitale Innovationen zu fördern. Das Programm umfasst u.a. Maßnahmen und Vorschläge für mehr Wagniskapital und stärkere Anreize bei der Digitalisierung des Mittelstands.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren