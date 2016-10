Hendricks: Ban Ki-moon hat großen Anteil am Klimaschutzabkommen

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat heute in Hamburg ein Replikat der deutschen Ratifizierungsurkunde zum Pariser Klimaschutzabkommen an UN-Generalsekretär Ban Ki-moon übergeben. Damit würdigte sie Bans große Verdienste um das Abkommen, das Deutschland am Mittwoch offiziell ratifiziert hat.



Hendricks: "Ban Ki-moon hat früh erkannt, dass es Frieden und Stabilität nur geben kann, wenn wir das Klima schützen. Dieses Abkommen ist auch Teil seines Vermächtnisses. Ban Ki-moon hat den Kampf gegen den Klimawandel zur Priorität der Vereinten Nationen gemacht, weil kein Land allein dieser Herausforderung gewachsen ist. Er gibt dem Kampf gegen den Klimawandel und für eine nachhaltigere, gerechtere und friedlichere Welt ein Gesicht und eine Stimme. Er hat die Welt in diesen existenziellen Fragen geeint."



Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. verlieh heute in Hamburg Ban Ki-moon den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2016. Mit der Auszeichnung würdigt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis das herausragende Engagement des Spitzendiplomaten für Klimaschutz und eine weltweite nachhaltige Entwicklung. Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, dem Rat für nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen vergeben. Hendricks hielt die Laudatio auf den Preisträger.



