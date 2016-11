Tipps in Clips: Videos zur Ausbildung von Geflüchteten

Unterschiedliche Erwartungen und Wertvorstellungen oder einfach nur sprachliche Missverständnisse können zu Schwierigkeiten führen, wenn Unternehmen Geflüchtete ausbilden. Die Fachstelle Übergänge in Ausbildung und Beruf (überaus) im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bietet ab sofort zur Unterstützung des Berufsbildungspersonals kurze Video-Filme an, in denen Konfliktsituationen im Zusammenhang mit Sprache und Kultur aus der Sicht von Ausbildenden, aber auch von Auszubildenden dargestellt werden. Mit den Filmen sollen Verantwortliche und Interessierte für das Thema gewonnen und sensibilisiert werden.



Unter dem Titel "Sprache und Kultur in der Ausbildung" finden Fachleute aus der Berufsausbildung im Portal www.überaus.de zwei erste Video-Clips, die dazu anregen sollen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen: Die jeweils fünf- bis siebenminütigen Filme zeigen Situationen aus dem Ausbildungsalltag, gedreht an Originalschauplätzen. Ausgangspunkt sind vorangegangene Interviews mit betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern, die ihre persönliche Sicht auf als schwierig empfundene Ausbildungssituationen geschildert hatten. In den beiden ersten Clips geht es um die Themen "Wenn Azubis nicht nachfragen" und "Verschiedene Sprachen im Betrieb". Weitere sollen folgen.



"Die gesellschaftliche Integration der Geflüchteten in Deutschland hängt in entscheidendem Maß von ihrer Teilhabe an Bildung und Beschäftigung ab. Das Berufsbildungspersonal kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es mit Tatkraft und Verständnis gelingt, auch schwierige Situationen im Ausbildungsalltag zu meistern", betont BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser. In den Video-Clips veranschaulicht ein Blick in die Innenwelt der handelnden Personen unterschiedliche Wahrnehmungen derselben Situation. Im Film "Wenn Azubis nicht nachfragen" steht das Anleiten und Verstehen bei der Vermittlung von beruflicher Handlungskompetenz im Mittelpunkt. Im Film "Verschiedene Sprachen im Betrieb" geht es um Bedenken und Befürchtungen, die entstehen können, wenn Auszubildende im Betrieb Sprachen sprechen, die Kunden nicht verstehen.



Die Video-Filme zur interkulturellen Sensibilisierung des Ausbildungspersonals sind im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstanden.



Die Filme sind online verfügbar unter www.ueberaus.de/sprache-kultur-ausbildung



Ansprechpartnerin im BIBB:

Dr. Monika Bethscheider



Auf bibb.de: Tipps in Clips: Videos zur Ausbildung von Geflüchteten

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren