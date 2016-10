WFBSC Kongress 2017 - Registrierung geöffnet

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks öffnet zum heutigen Tag die Online-Registrierung zum 22. WFBSC Kongress, der im kommenden Jahr erstmalig in Berlin stattfinden wird.



Ab dem 20.10.2016 haben interessierte Teilnehmer die Möglichkeit, sich über das unkomplizierte Online-Registrierung-Tool unter www.wfbsc2017.berlin für die Teilnahme am Kongress und für das Begleitpersonenprogramm zu registrieren. Das Tool steht in deutscher und englischer Sprachversion zur Verfügung.



Die Buchung bis zum 27.07.2017 ist durchaus lohnenswert: Man spart durch die Nutzung des Frühbucherrabattes bis zu diesem Tag 300 Euro.



„Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung auf unsere Dienstleistungsprozesse und unsere Service-Performance? Wie verändert sich unter ihrem Einfluss die Bedeutung von Wissen und der Nutzung gespeicherter Daten? Wie gestalten wir zukünftig unsere Beziehungen zu Kunden, Personal und anderen Stakeholdern?“, so benennt Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich, seit April auch Präsident des Weltverbandes WFBSC, die wichtigsten Fragestellungen des Kongresses und fordert die Branche auf, gemeinsam Antworten zu finden.



Eröffnet wird der WFBSC Kongress von Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.



Die Themenschwerpunkte des Kongresses im Überblick





Digitale Strategien für Gebäudedienstleister

Beziehungsmanagement zu Kunden, Personal und Stakeholdern

Auswirkungen disruptiver Technologien

Arbeitswelt und -recht in Zeiten der Digitalisierung

Daten-Handling durch die Marktpartner

Neue Formen des Recruiting | Wissen und Bildung durch Digitalisierung

Digitale Beschaffungsprozesse

Konsequenzen der Digitalisierung auf die Dienstleistungsprozesse und die Service-Performance

Smart Buildings und ihre Folgen für die Branche





Der WFBSC findet parallel zur hochkarätigen Fachmesse CMS - Cleaning. Management. Services. statt. Somit bietet sich den Teilnehmern die Gelegenheit, mit den gewonnenen Eindrücken des Weltkongresses gezielt ins Gespräch mit den wichtigsten Anbietern weltweit zu gehen und die aktuellsten Trends und Entwicklungen für sämtliche Facetten des Gebäudemanagements in Augenschein zu nehmen.



Weitere Informationen unter www.wfbsc2017.berlin.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren