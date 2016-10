Auf Rädern zum Essen! Auftakt bundesweiter Mittagstische für Senioren: Die IN FORM-Startwoche vom 10. bis 15. Oktober 2016

Gemeinsame Mahlzeiten mit anderen Menschen – für viele ältere Menschen ist dies nicht mehr selbstverständlich. Das Essen wird oft auf Rädern gebracht und allein oder zu zweit zu Hause verspeist.



120 Organisationen und Verbände werden erstmalig Mittagstische nach dem Motto „auf Rädern zum Essen" speziell für Seniorinnen und Senioren anbieten und nachhaltig institutionalisieren. Alle Angebote achten auf eine ausgewogene Wahl der Speisen und stellen das Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund. 2.300 ältere Menschen werden im Rahmen der IN FORM-Startwoche ein Mittagstischangebot erhalten.



„Einsamkeit im Alter ist so schlimm wie eine Krankheit", so der BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering beim Auftakt der IN FORM - Startwoche in der serbisch-orthodoxen Kirchengemeinde Berlin-Tempelhof. Den ersten IN FORM-Mittagstisch für ältere Menschen eröffnete Müntefering gemeinsam mit Milan Cobanov, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Serben in Deutschland e.V. und Astrid Falter, Pressereferentin des Deutschen LandFrauenverbands. Auf der Speisekarte standen: gefüllte Paprika, Kartoffeln, Kürbis und Krautsalat.



Organisierte Mahlzeiten spielen für Migrantinnen und Migranten – so der Zentralrat der Serben in Deutschland – eine besondere Rolle, über die Bekämpfung der Einsamkeit hinaus. „Diese sind ein wichtiger Anlass zur Wissensvermittlung: Themen wie Gesundheitsvorsorge und Pflegeversicherung sind für die immer älter werdende Gastarbeitergeneration mittlerweile hochaktuell. Mit der Teilnahme an den IN FORM-Mittagstischen wollen wir zeigen, dass es einen großen Informationsbedarf für diese Themen in der Muttersprache gibt", erklärt Milan Cobanov. Die beiden serbischen Gemeinden in Berlin wollen zukünftig den Mittagstisch für Senioren monatlich anbieten.



Die unterschiedlichsten Gründe für ein gemeinsames Essen im Alter führte Astrid Falter vom Deutschen LandFrauenverband aus. „Auch im ländlichen Raum mangelt es an passenden Angeboten für Senioren. Projekte wie der IN FORM-Mittagstisch helfen, dass sie möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben können, damit bieten die gesunden Mittagstischangebote einen deutlichen Mehrwert, erklärte Astrid Falter. Der Deutsche LandFrauenverband ist mit fünf Angeboten auf der IN FORM-Startwoche vertreten.



Die IN FORM-Mittagstisch-Startwoche „Auf Rädern zum Essen!" läuft bundesweit vom 10. bis 15. Oktober 2016.



Das Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen von „IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung" gefördert.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren