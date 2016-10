Standardwerk zur Fahrdynamik von Binnenschiffen auch in englischer Sprache Publikation des Vereins für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen zum Fahr- und Manövrierverhalten von Binnenschiffen wurde übersetzt

Die Nachfrage nach einer englischen Fassung der vom Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e. V. (VBW) im Jahr 2013 herausgegebenen Publikation zum Thema „Fahrdynamik von Binnenschiffen" war groß. Besonders PIANC − The World Association for Waterborne Transport Infrastructure hatte sich eine Übersetzung gewünscht, damit das Wissen über das Fahr- und Manövrierverhalten von Binnenschiffen international verbreitet wird. Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), die die Arbeit von PIANC in Arbeitsgruppen, bei Tagungen und durch Fachpublikationen auf vielfältige Art und Weise unterstützt, ist dem Wunsch gern gefolgt und hat den Text ins Englische übersetzt.



Die deutsche Fassung der VBW-Publikation wurde von einem Expertengremium, bestehend aus Vertretern des Binnenschifffahrtsgewerbes, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. und der Bundesanstalt für Wasserbau erarbeitet. Die Veröffentlichung vermittelt Basiswissen zum Fahrverhalten von Binnenschiffen unter infrastrukturellen Aspekten, z. B. hinsichtlich der schiffsinduzierten Belastungen auf Gewässersohle und Ufer, und unter nautischen Aspekten. Dabei wurde, ohne die fachwissenschaftlichen Grundlagen zu verlassen, bewusst auf mathematische Formeln verzichtet und stattdessen überwiegend mit grafischen Darstellungen gearbeitet. Ziel der Publikation ist es, die aus dem Fahr- und Manövrierverhalten von Binnenschiffen resultierenden besonderen Aspekte des Binnenverkehrswasserbaus anschaulich darzustellen. Dabei sollen unterschiedliche Zielgruppen, wie z. B. Schiffsführer und Reedereiverantwortliche, Vertreter aus Verwaltungen und Verbänden sowie politische Entscheider angesprochen werden. Auch für die akademische Lehre eignet sich die Veröffentlichung sehr gut.





