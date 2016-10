BUND-Kommentar zum Maßnahmenkonzept für die neue Feinstaubalarm-Saison der Stadt Stuttgart

„Das Maßnahmenkonzept für die neue Feinstaubalarm-Saison greift viel zu kurz“, sagt Dr. Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND in Baden-Württemberg. „Es wird nicht ausreichen, um das Problem von zu hoher Luftbelastung in den Griff zu bekommen. Das Konzept verlässt sich zu stark auf Informations- und Aufklärungsarbeit der Bürgerinnen und Bürger. In Ansätzen werden zwar verbesserte Angebote im öffentlichen Verkehr angeboten. Doch es fehlen kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, die den Autoverkehr dauerhaft reduzieren. Dazu gehören: höhere Parkgebühren oder Tempolimits auf Außerortsstraßen. Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer, Busse und Bahnen müssen im Straßenraum deutlich mehr Platz bekommen – und zwar zulasten des Autoverkehrs.“



Zudem fehlen im Konzept Aussagen, wie mit den im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen umzugehen ist – beispielsweise dem Ausbau der B 27 Richtung Tübingen oder dem Ausbau der B 10 im Neckartal. Denn klar ist: „Neue Straßen ziehen mehr Autoverkehr nach Stuttgart – und das ist das genaue Gegenteil zur notwendigen Reduzierung des Autoverkehrs um mindestens 20 Prozent“, so die Landesvorsitzende.

