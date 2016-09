Ernährungsbildung in Theorie und Praxis

Unter dem Motto "Dialog Lebensmittel" werden die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) auch nächstes Jahr mit einem Gemeinschaftsstand auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) vom 20. bis zum 29. Januar 2017 vertreten sein. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Messeauftritts wird dabei erneut die erfolgreiche AEG-Showküche stehen, die bereits 2016 rund 500 Schüler aus Berlin und Brandenburg sowie allerhand Politikprominenz mit erfahrenen Spitzenköchen für gemeinsame Kochaktionen zusammen gebracht hat.



Pro Tag werden vier Kochshows das Schülerprogramm der Messe Berlin bereichern und den Besuchern kulinarische Highlights liefern. Ziel der gemeinsamen Kochaktionen und anschließenden Verköstigung ist es, Ernährungs- und Lebensmittelwissen anschaulich und leicht verständlich zu vermitteln. So wird es beispielsweise Antworten darauf geben, wie frische mit verarbeiteten Lebensmitteln kombiniert werden können, was die Kennzeichnung auf Verpackungen bedeutet und wie der Lebensmittelverschwendung durch "Reste-Kochen" aktiv entgegengesteuert werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch ein Lebensmittel-Quiz sowie anschaulichen Informationswänden mit Grafiken und Bewegtbildern. In kurzen Videoclips im einfachen Erklärstil lösen BLL und BVE darin Lebensmittelmythen auf und präsentieren Fakten zum Mindesthaltbarkeitsdatum, zur Lebensmittelkennzeichnung, aber auch zu alltäglichen Fragen, wie beispielweise der Unterscheidung von Marmelade, Konfitüre und Fruchtaufstrich.



"Ernährungsbildung und das Wissen über Lebensmittel und unsere Ernährung ist die Basis für eine informierte und vor allem mündige Entscheidung der Verbraucher. Je früher Kinder und Jugendliche an diese Themen herangeführt werden, desto besser sind sie auf solche Entscheidungen vorbereitet. Im Rahmen unserer Kochkurse und Informationsangebote werden unsere Besucher spielerisch an das Thema herangeführt und darin bekräftigt, sich bewusst mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen", erklärt Christoph Minhoff, BVE- und BLL-Hauptgeschäftsführer.



Die Experten der beiden Verbände stehen darüber hinaus wieder täglich für die Fragen der Besucher und den Dialog über Lebensmittel zur Verfügung. Zu finden ist der gemeinsame Messestand in Halle 22a. Auch 2017 ist die BVE ideeller Träger der IGW.



Der Gemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft auf der IGW 2017 wird gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren