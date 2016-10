Sicherheit und Wahlfreiheit - das sind die zwei Leitmotive der deutschen Lebensmittelwirtschaft, die das Handeln der Branche bestimmen. Fünf Millionen Menschen, die für diesen leistungsstarken und innovativen Wirtschaftszweig arbeiten, stehen dafür mit ihrer Produktivität täglich ein. So schaffen wir es 81 Millionen Menschen in Deutschland mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln zu ernähren, mit 170.000 Produkten, die für jeden Geschmack und jeden Bedarf ausreichend Auswahl bieten. Das Ziel des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) als Repräsentant und Spitzenverband der gesamten deutschen Lebensmittelwirtschaft ist es, diese Leitmotive in die Gesellschaft zu tragen und darüber im kontinuierlichen Dialog zu bleiben.



Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl 2017 hat der BLL das politische Grundsatzprogramm der deutschen Lebensmittelwirtschaft formuliert, das unter dem Basisgedanken "Behalte die Wahl" die wichtigsten Positionen und Botschaften der Lebensmittelkette beinhaltet.

Dieses wollen wir Ihnen auf einer Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen, vorstellen: Dienstag, 8. November 2016, 11.00 bis 11.30 Uhr, Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55, Raum 1-2, 10117 Berlin

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren