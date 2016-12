Riskanten Trend zur Verstaatlichung stoppen!

Eine Allianz aus neun Wirtschafts- und Interessenverbänden fordert die politischen Parteien auf, den Trend zur Verstaatlichung einzudämmen. Verstaatlichung geht zu Lasten eines fairen Wettbewerbs und gefährdet Arbeitsplätze, erhöht langfristig die Preise und belastet die Steuerzahler. Deshalb appelliert die Verbände-Allianz an die Politiker, innerhalb ihrer Parteien dafür zu sorgen, den staatlichen Verdrängungswettbewerb zu stoppen. In ihren derzeit entstehenden Wahlprogrammen müssen die Parteien sich zu Rahmenbedingungen bekennen, die die Regeln des fairen Wettbewerbs bewahren. Es darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass viele öffentliche Unternehmen wirtschaftlich nicht rentabel sind und mit Steuergeld künstlich am Leben gehalten werden.



Mit einem konkreten Lösungskatalog hat sich die Verbände-Allianz jetzt an die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsstellen der Parteien gewandt, die mutmaßlich im nächsten Deutschen Bundestag vertreten sein werden. In dem gemeinsamen Schreiben schlagen die Initiatoren fünf „Maßnahmen zur Begrenzung der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand“ vor. Mit diesen Empfehlungen verbinden die Wirtschafts- und Interessenverbände den Appell an die Parteien, sich im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 zur sozialen Marktwirtschaft zu bekennen.



Ziel ist, dass Privatunternehmen im Wettbewerb mit staatlichen Unternehmen rechtlich nicht diskriminiert werden dürfen! Wirtschaftsakteure, die einen Großteil ihrer Erträge über Steuern abführen, sollen darauf vertrauen können, dass der Staat nicht gleichzeitig als Wettbewerber gegen sie auftritt. Öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge müssen wieder der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle unterworfen werden. Schließlich sollte die Haushaltsordnung novelliert werden, um die Hürden für Staatsbeteiligungen zu erhöhen und mehr Transparenz zu schaffen. Die Verbände-Allianz liefert damit konkrete Anstöße, um die Rolle der öffentlichen Hand als Schiedsrichter und Mitspieler im unternehmerischen Wettbewerb kritisch zu diskutieren.



Anlagen:





Online-Link zum Forderungskatalog (www.goo.gl/CBliAD)

Liste der beteiligten Wirtschafts- und Interessenverbänden





Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft:





Der BDE wurde 1961 gegründet und ist der Branchenverband der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft. Die Mitgliedsunternehmen des BDE repräsentieren 75 Prozent des privatwirtschaftlich erbrachten Umsatzes in den Wirtschaftszweigen „Abwasserentsorgung“,



„Sammlung, Behandlung, Beseitigung und Recycling von Abfällen“ sowie „Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung“.



Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft:



Der BDWi ist der Dachverband von 20 Branchenverbänden, die den Dienstleistungssektor als starke Säule der deutschen Wirtschaft in seiner ganzen Vielfalt abbilden. Ihnen gehören mehr als 100.000 überwiegend mittelständische Unternehmen an, die rund zwei Millionen Mitarbeiter in Deutschland und darüber hinaus beschäftigen. Der BDWi bündelt die Interessen der Dienstleister und unterstützt seine Mitgliedsverbände bei deren Interessenvertretung auf allen politischen Ebenen.



Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau:



Der BGL ist ein Wirtschafts- und Arbeitgeberverband. Er vertritt die Interessen des deutschen Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues auf Bundesebene und in Europa. In seinen zwölf Landesverbänden sind 3.597 vorwiegend kleine und mittlere Mitgliedsunternehmen organisiert. Damit erzielen sie zurzeit über 60 Prozent (4,32 Milliarden Euro) des gesamten Marktumsatzes (7,14 Milliarden Euro) in Deutschland.



Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung:



Der bvse vertritt mehr als 880 mittelständisch geprägte Unternehmen der Sekundärrohstoff-, Recycling- und Entsorgungswirtschaft, die jährlich ca. 10 Milliarden Euro umsetzen. Damit ist der bvse der mitgliederstärkste Branchenverband in Deutschland und Europa.



Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen:



Die BDSV ist der größte Stahlrecyclingverband in Europa. Sie vertritt die Interessen von rund 500 Mitgliedsunternehmen, die im Bereich Stahlrecycling und in weiteren Entsorgungssparten tätig sind. Die Gesamt-Mitarbeiterzahl der Deutschen Stahlrecyclingwirtschaft beträgt ca. 37.000. Der Gesamtumsatz bei der Versorgung der Stahlwerke und Gießereien, einschließlich Ausfuhr, betrug im Jahr 2015 ca. 11,7 Mrd. Euro.



Bund deutscher Baumschulen:



Der BdB ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro.



Bund Getränkeverpackungen der Zukunft:



Der BGVZ vertritt die Interessen hinsichtlich bepfandeter Einweggetränkeverpackungen führender Getränkehersteller, Handels-, Verpackungs- und Recyclingunternehmen mit circa 180.000 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von über 70 Milliarden Euro im Jahr 2014. In Zusammenarbeit mit den Verbänden des Handels, der Ernährungswirtschaft und der Verpackungsindustrie setzt sich der Bund für eine verbraucher- und umweltfreundliche sowie diskriminierungsfreie Verwendung von Getränkeverpackungen ein.



Bund Katholischer Unternehmer:



Dem 1949 gegründeten BKU gehören rund 1.200 Inhaber-Unternehmer, Selbstständige und leitende Angestellte an. Der BKU ist in 36 Diözesangruppen gegliedert. In seinen Arbeitskreisen entstehen innovative Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik und zum Führen mit Werten. Der Verband sieht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Kirche und Politik.













Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.

Der BdSt ist die Interessenvertretung der Steuerzahler. Mit rund einer viertel Million Mitgliedern setzt sich der Bund der Steuerzahler für ein faires Steuersystem, gegen ausufernde Staatsverschuldung und gegen Steuergeldverschwendung ein.

