Der Vorsitzende des Berliner Steuerzahlerbundes, Alexander Kraus, vermisst im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün Aussagen zu einer Senkung der Grundsteuer sowie Grunderwerbsteuer. „Wenn sich die neue Landesregierung tatsächlich eine Dämpfung der Mietpreisentwicklung und bezahlbares Wohnen als Grundrecht für alle Berliner auf die Fahne schreibt, muss Sie direkt mit einer Senkung der Grundsteuer sowie der Grunderwerbsteuer anfangen“, sagte Kraus



Berlin hatte 2015 mit einem Grundsteueraufkommen von 224 Euro bundesweit die dritthöchste Belastung je Einwohner. Nur Bremen und Hamburg wiesen eine noch höhere Pro-Kopf-Belastung auf. „Berlin verdient am Wohnen mit und macht es immer teurer“, lautet die Kritik von Kraus. Berlin nimmt mit einem Grundsteuerhebesatz von 810 Prozent für Wohngrundstücke bundesweit einen Spitzenplatz ein.



Auch die Grunderwerbsteuer belaste Mieter. Diese träfe auf den ersten Blick zwar vor allem die Selbstnutzer von Immobilien. Bei der Vermietung würden jedoch die gesamten Investitionskosten, also auch die Grunderwerbsteuer, in die Mietzinskalkulation einfließen, erklärte Kraus. Damit seien auch Mieter von der Grunderwerbsteuer unmittelbar betroffen.



Im Grunderwerbsteuerrecht gab es früher eine Reihe von Steuerbefreiungen (z. B. für selbstgenutztes Wohneigentum). Mit der Reform des Jahres 1983 wurden diese Befreiungen jedoch weitgehend abgeschafft. Die Bemessungsgrundlage wurde somit verbreitert und der Steuersatz von 7 auf 2 Prozent gesenkt. 1997 ist der Steuersatz auf 3,5 Prozent angehoben worden, um den Wegfall der Vermögensteuer zu kompensieren. Seit dem 1. September 2006 können die Bundesländer den Steuersatz eigenständig festlegen. Inzwischen haben die Bundesländer den Steuersatz 25 Mal erhöht.



In sechs Ländern liegt der Steuersatz bei 6 bzw. 6,5 Prozent. Nur in Sachsen und Bayern gilt unverändert ein Steuersatz von 3,5 Prozent. Eine weitere Anhebung des Grunderwerbsteuersatzes würde auch hier Berlin an die Spitze katapultieren. Der Anstieg der Steuersätze hat dazu beigetragen, dass sich das Grunderwerbsteueraufkommen bundesweit zwischen 2009 und 2015 von 4,9 auf 11,2 Mrd. Euro mehr als verdoppelt hat. In Berlin ist das Grunderwerbsteueraufkommen von 304 Mio. Euro im Jahr 2009 auf immerhin 960 Mio. Euro im Jahr 2015 angestiegen. Dadurch hat sich die Grunderwerbsteuer zu einem nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor für die Bildung von Wohneigentum entwickelt.



Der BdSt setzt sich dafür ein, dass die Bundesländer ihre Steuersätze reduzieren! Unser Argument: Die Politik darf nicht Familienförderung versprechen und private Altersvorsorge von den Bürgern verlangen, wenn sie zugleich den Erwerb von Eigenheimen durch hohe Grunderwerbsteuern verteuert.



Link: Wohnkostenbremse des Bundes der Steuerzahler



http://www.belastungsstopp.de/warum-das-wohnen-immer-teurer-wird

